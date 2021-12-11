كيف تفقدين الدهون الحشوية بعد سن الخمسين؟

الوكيل الإخباري - يقول خبراء الصحة والتغذية إن الدهون الحشوية، التي قد لا تلاحظينها في جسمك، هي التي تُشكل خطراً كبيراً على الصحة إذا لم يتم التخلص منها باتباع عادات وأنظمة غذائية خاصة بهذا الأمر، خاصة لمن تجاوزوا سن الخمسين.

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ومن خلال التقرير التالي، نُقدم لك شرحاً وافياً عن الدهون الحشوية، وطرق فقدانها بعد سن الخمسين، من أجل العيش بصحة جيدة.





ما الأطعمة التي من خلالها تفقدين الدهون الحشوية بعد سن الخمسين؟



الكمون:

يؤكد الخبراء أن وضع الكمون في الوجبات الغذائية بشكل مستمر يؤدي للتخلص من الدهون الحشوية المتراكمة تحت الجلد في منطقة البطن، وذلك بسبب دور الكمون في موازنة الأنسولين داخل الجسم، عن طريق امتصاص نسبة كبيرة من الغلوكوز، التي تتحول بعد ذلك لدهون.



الترمس:

يحتوي الترمس على نسبة كبيرة من الألياف ونسبة قليلة من الكربوهيدرات، كما أنه غني بالبروتين الذي يُنظم مستويات السكر في الدم، ويساعد على وقف زيادة الوزن في منطقة الخصر عن طريق وقف تخزين الدهون في هذه المنطقة، وحبوب الترمس النيئة يُمكن طحنها من أجل الحصول على دقيق مليء بالألياف الصحية والبروتين.



الأسماك الدهنية:

من المعروف عن الأسماك الدهنية، مثل: السردين والسلمون، أنها مفيدة للصحة، خاصة للقلب بسبب غناها بفيتامين (D)، وأوميغا 3، وهذه الأنواع من الأسماك تساعدكِ على التخلص من الدهون من الحشوية المهددة لصحتك.



الخضراوات الورقية:

من المهم إضافة الكثير من الخضراوات الورقية، مثل: الكرنب، والسبانخ واللفت، لنظامك الغذائي، وهذه الخضراوات تتميز بغناها بنسب كبيرة من الكالسيوم، الذي يُبطئ عمل الهرمونات المسؤولة عن تخزين الدهون، وبالتالي انخفاض الدهون الحشوية، ووقاية الجسم من السمنة واكتساب الوزن الزائد.

المصدر - زهرة الخليج