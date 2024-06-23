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الأحد، 23-06-2024 02:44 م

كيف تكتشف إصابة طفلك بالانيميا؟

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الوكيل الإخباري- قالت أستاذ طب الأطفال في مصر الدكتورة منى حمدي أن الأنيميا من الأمراض الوراثية التي تصيب الأجنة والأطفال، وقد يتسبب بها وجود بعض الجينات الوراثية للوالدين، لذا فإن إجراء فحوصات ما قبل الزواج ضروري لحماية صحة الأطفال من الإصابة.

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وأضافت أن الأنيميا تُعد نقصًا في الهيموجلوبين في الدم، وكرات الدم الحمراء تكون أقل من الطبيعي وتحدد نسبتها بناءً على النوع والسن، فتكون مرتفعة في حديثي الولادة وتنخفض تدريجيًا.


وأوضحت أن الهيموجلوبين ضروري لنقل الأكسجين للأعضاء في الجسم، وفي حال نقصه لا تعمل الأعضاء بشكل طبيعي، فإذا لم يصل الأكسجين إلى عضلة القلب فهي لا تعمل بشكل جيد.


وأكدت أن سبب نقص الهيموجلوبين يعود إلى نقص في المكونات وعدم وصول الحديد وفيتامين ب12 وب 6 لتكوين هيموجلوبين الدم، بالإضافة إلى النزيف المستمر للمريض. وكذلك، مرضى سيولة الدم يحدث لديهم أنيميا.


وأشارت إلى أن علاج الأنيميا يكون عن طريق زرع النخاع العظمي أو علاج حسب الأعراض. وهناك أنواع من الأنيميا قابلة للجلطات تحتاج إلى فحص الدم أو أدوية لتنزيل الحديد المتراكم في الأعضاء، بالإضافة إلى الأدوية التي تساعد على سريان الدم والفيتامينات.


ووجهت بعدد من النصائح يمكن اتباعها لتجنب أي نوبات ألم إذا كنت مصابًا بالأنيميا المنجلية، وهي:


ممارسة الرياضة
شرب كميات كافية من المياه
الراحة وتجنب التعرض للضغوط اليومية
تناول المكملات الغذائية
تجنب التعرض للحرارة

الكونسلتو

 




 

 


 

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