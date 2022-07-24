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الأحد، 24-07-2022 03:00 م

كيف تنظم جهازك العصبي لمحاربة القلق

توتر ١


الوكيل الإخباري - تتخلل حياتنا لحظات توتر كثيرة، نتيجة للعديد من المواقف التي نمر بها بشكل يومي، وقد يؤدي هذا للتعرض للإجهاد الذي يمكن أن يتسبب بدوره بخلل في النظام العصبي الخاص بنا.

ومن هذا المنطلق، أورد موقع ميترو الإلكتروني، مجموعة من النصائح لتنظيم الجهاز العصبي بهدف التخلص من التوتر والإجهاد، على النحو التالي:

التحفيز الثنائي
أثناء الشعور بالتوتر، يتم توجيه كل طاقتك العقلية إلى منطقة واحدة فقط من دماغك، وهي اللوزة، المصممة لإبقائك على قيد الحياة، وفي حالة من الأمن في حالات التهديد. ونتيجة لذلك يعاني النصف الأيمن السفلي من دماغك من زيادة في ترددات الموجات الدماغية. لذا يمكنك جعل عقلك يهدأ عبر القليل من التركيز وإعادة توزيع الطاقة.

أمسك شيئاً وحركه ببطء من جانب إلى آخر، واتبعه بعينيك. يمكنك أن تبحث أيضاً على يوتيوب عن مقاطع فيديو حول استجابة خط الطول الحسية اللاإرادية التي تتضمن حركات اليد. هذا يعيد توجيه الطاقة العصبية ويحفز جانبي عقلك. يجد الكثير من الناس هذا مهدئًا جدًا لدرجة أنهم ينامون، مما يجعله حلاً رائعًا للأرق الناجم عن القلق أيضًا.

التعرض للشمس في الصباح
من أفضل الطرق للحفاظ على نظامك العصبي جيداً هو تنظيم إيقاعك اليومي، ويعرف أيضًا باسم دورة النوم والاستيقاظ في جسمك. بصرف النظر عن النصيحة المعتادة: اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت كل يوم، وقم بالابتعاد عن هاتفك قبل ساعات قليلة من النوم، وما إلى ذلك، حاول التعرض لأشعة الشمس في الصباح.

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