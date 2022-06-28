نصائح للحفاظ على الاحبال الصوتية

الوكيل الإخباري - قال نيك ريدمان، مدرب الصوت المنطوق وأخصائي اللكنات البريطاني، إن هنالك نوعان من مشكلات الصوت، وهما المشكلات السلوكية المرتبطة بالعادات الجسدية، والمعتقدات النفسية الجسدية التي لدينا عن صوتنا.



وأورد ريد مان في حديث له مع موقع “ميترو” الإلكتروني، مجموعة من النصائح للاعتناء بصوتك بشكل أفضل، على النحو التالي:



تذكر أن امتلاك صوت هو امتياز

يقول نيك: "أعتقد أننا نعتبر مدى أهمية قدرتنا على التواصل مع البشر الآخرين أمرًا مفروغًا منه لأننا نفعل ذلك كل يوم". "فقط عندما يفقد الناس أصواتهم، ويشعرون بمدى التوتر والاضطراب، فإنهم يدركون أن امتلاكهم صوتاً أمر في غاية الأهمية”



يمكن أن يؤدي فقدان الصوت إلى الشعور بالعزلة، لأننا نستخدمه عادة في التحدث إلى الأصدقاء والعائلة والتفاعلات الاجتماعية. كما أن فقدان الصوت يمكن أن يكون عائقاً في مهنتك لأن العمل يحتاج للتواصل مع الآخرين بشكل أو بآخر. لذا ينصح ريدمان باتخاذ أقصى درجات الوقاية للحفاظ على صوتنا، لأن علاج فقدان الصوت عادة ما يكون صعباً للغاية.



التخلص من التوتر

سواء أكنت منغمسًا على الكمبيوتر المحمول أو على الهواتف الذكية، فإن الوضع له تأثير كبير على صوتك. ستبدو متوترًا وبحلول نهاية اليوم سيبدو صوتك متعباً.



وبحسب ريدمان، فإن الصوت السليم يتطلب جسماً يتمتع بصحة جيدة، لذا فإن الحد من التوتر البدني والنفسي، يساعد في الحفاظ على صوتنا في حالة صحية.



عدم التحدث أثناء النظر إلى الأسفل

يقول ريدمان إن التحدث أثناء النظر إلى أسفل يضع ضغطاً على الحنجرة، مما يجعل التحدث يتطلب مجهوداً أكبر بكثير، وهذا قد يؤثر على صحة الصوت على المدى البعيد، لذا ينصح بتجنب هذه الوضعية والتحدث في وضعية يكون رأسك مرفوعاً بدرجة كافية دون الضغط على الحنجرة.



هناك بعض العادات اليومية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صوتك

يقول ريدمان: “امنح صوتك فترات راحة منتظمة طوال اليوم، خاصة إذا كنت تتحدث كثيرًا. على سبيل المثال، قد ترغب في تحديد موعد اجتماع لمدة 50 دقيقة لمنح نفسك عشر دقائق من الصمت."



هناك عادة جيدة أخرى وهي الحفاظ على رطوبة الطيات الصوتية، حيث ينصح نيك بشرب لترين من الماء يومياً للنساء ولترين ونصف للرجال، إضافة إلى الشاي والقهوة والعصير لترطيب الحبال الصوتية.



تعلم أن تحب صوتك

أحد الأسباب التي قد تجعل صوتك لا يبدو واثقًا هو أنك لا تحب صوته حقًا. يقول ريدمان: "لدي عملاء يقولون إن أصواتهم صاخبة أو ضعيفة، وهذا يدفعهم لكره أصواتهم، مما يؤثر على ثقتهم بأنفسهم. أنصح الجميع بأن يحبوا أصواتهم مهما كانت، لأن حبك لصوتك يعني المزيد من الثقة والمزيد من مقدرات التواصل مع الآخرين”

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