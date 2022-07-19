رجيم عشرة أيام.. سهل وسريع وصحي

الوكيل الإخباري - رجيم عشرة أيام منتظم وصحي يساعدك في خسارة بعض الكيلوغرامات وتحسين صحتك. وتؤكد اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، لـ"سيدتي نت" أنّ النظام الغذائي الجيّد يساهم أيضاً في الحفاظ على الجراثيم المعوية والجهاز العصبي والهرموني. هذا التوازن، من بين أمور أخرى، مزاجنا وشعورنا بالرفاهية.

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وتتابع متحدثة عن أهمية الأنظمة الغذائية الصحية، وتطلعك على رجيم عشرة أيام صحي وسريع وآمن وملائم للنساء أكثر من الرجال كون سعراته الحرارية قليلة؛ كما يضمن خسارة الوزن بين 3-5 كيلوغرامات وفقاً لكل جسم:

وتتابع الاختصاصية عبير حديثها، فتطلعك على تفاصيل يوم كامل من رجيم عشرة الأيام، في الآتي:



• وجبة الفطور:

- نصف رغيف خبز أسمر؛

- بيضة مسلوقة أو قطعة صغيرة من الجبن الخفيف؛ أي الأنواع البيضاء؛

- كوب حليب أو لبن خالي الدسم.



• وجبة سناك 1:

- ثمرة من الفاكهة الطازجة (تفاح، كيوي، برقوق، خوخ...)



• وجبة الغداء:

- صدر دجاج مشوي أو سمك أو لحم بقر قليل الدسم مشوي؛

- طبق سلطة خضراء مع عصير الليمون وملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



• وجبة سناك 2:

- 10 حبات من المكسرات (لوز، جوز، فستق سوداني أو حلبي، كاجو...)



• وجبة العشاء:

- نصف رغيف خبز مع قطعة من الجبنة أو الحبش؛

- كوب زبادي قليل الدسم؛

- كمية غير محددة من الخس والخيار.

سيدتي