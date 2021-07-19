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الإثنين، 19-07-2021 03:31 م

كيف نعيد الحيوية لبشرة لم تحصل على كفايتها من النوم؟

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الوكيل الإخباري - تحتاجين إلى أن تعيدي الحيوية إلى بشرتك إذا كنت لا تنامين جيداً، فهي تتعرض في هذه الحالة للتلف إلى جانب تأثرها بالعوامل الخارجية مثل الهواء والتلوث والشمس، وهذا ما يؤثر بطريقة سلبية على تجددها الذي يتم بشكل كامل كل 28 يوماً.

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المهم أن تقومي بهذه الخطوات :

 

1 - التقشير
تتراكم على بشرتك مع مرور الوقت الخلايا الميتة وهو ما يؤدي إلى انسداد المسامات، وإلى ظهور علامات التقدم في السِن مثل الخطوط والتجاعيد والبقع. ولهذا من المهم أن يتم تقشيرها بين الحين والآخر، فهذا يعمل على تخليصها من تلك الخلايا ومن السموم. والأفضل فعل هذا من مرتين إلى 3 مرات أسبوعياً. ومن المهم استخدام مقشرات لطيفة.


2- التغذية والترطيب
لهذه الغاية يجب شرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار لأن هذا يعمل على تنقية الجسم عموماً والبشرة خصوصاً، كذلك يجب تطبيق كريم الترطيب في الصباح والمساء.

3 - العناية
بعد ترطيب البشرة يجب مساعدتها على التجدد، ولهذا يجب أن يُطبّق عليها قبل النوم قناع خاص يحتوي على الزيوت الأساسية والريتينول والفيتامين C. فهذا يعيد إليها نعومتها.


4- التدليك
من أجل تحفيز عملية تجدد البشرة، من المهم تطبيق بعض الكريمات التي تصفها الطبيبة الاختصاصية مع التدليك، ويجب فعل هذا بواسطة أطراف الأصابع مع القيام بحركات دائرية من الأسفل إلى الأعلى.


5- تناول المأكولات الغنية بمضادات الأكسدة
إذاً أردت أن تعيدي الحيوية إلى بشرتك وإن كنت لا تنامين جيداً، من المهم أن تهتمي بنوعية غذائك، ولهذا عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة مثل الخضار والفواكه.

فهي تُحفز إنتاج الكولاجين وتمنع ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، كذلك من المهم استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات A وE وC التي تعزز عملية التجدد الخلوي.

 

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