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الأحد، 29-05-2022 04:22 م

كيف يتذوق الجنين الطعام في بطن أمه

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الوكيل الإخباري - كيف يتذوق الجنين، بمرور الحمل يتطور نمو الجنين، فيزيد حجمه، وتبدأ حواسه بالتطور، ويعد التذوق أحد الحواس التي تتطور عند الجنين أثناء وجوده داخل الرحم خلال مسيرة الحمل، فكيف يتذوق الجنين الطعام في بطن أمه؟

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حول كيف يتذوق الجنين الطعام في بطن أمه، تقول الدكتورة أمينة العسلي إختصاصية النساء والتوليد بمستشفى بلهول التخصصي بدبي، أن الجنين يبدأ بتذوق الطعام في بطن أمه من الأسبوع 14 أو 16 في الحمل، حيث إكتمال نمو براعم التذوق لديه، فيبدأ بتذوق الطعام الذي تتناوله الأم بنكهاته المختلفة.

 

كيف يتذوق الجنين الطعام، ويتغذى الجنين داخل الرحم على السائل الأمنيوسي المحيط به، الذي يزيد إستهلاك الجنين له مع مرور الحمل وتطوره، الأمر الذي يزيد من قدرته على التفاعل مع رائحة الطعام، ونكهته الموجودة فيه وفقاً لما تتناوله الأم، ما يعني أن الجنين يتأثر بما تتناوله الأم من أطعمة، ولذلك يستطيع الجنين أن يتذوق الطعام من حيث الحلاوة أو الملح أو الحموضة، وكذلك الحال بالنسبة للطعام اللاذع.

 

أطعمة يجب أن تتجنبها الأم أثناء الحمل
1- الوجبات السريعة
2- الأطعمة المالحة
3- الأطعمة المصنعة
4- الأطعمة الحارة

 

أطعمة يجب أن تتناولها الأم أثناء الحمل

 

1- الخضروات بمختلف أنواع مع غسلها جيداً بالماء والملح أو بالماء والخل.
2- الفاكهة بأنواعها فيما عدا ما يمنعه الطبيب أويقلل من تناوله، وفقاً للحالة الصحية للحامل.
3- الأطعمة الصحية مثل الأسماك المسموح بها، واللحوم الخالية من الدهون، والدواجن شريطة أن يتم طهي الطعام بطريقة صحية.

 

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