كيف يمكن للأم تخفيف آلام الرضيع بسبب التسنين؟

الوكيل الإخباري-قال طبيب الأطفال الألماني فرانك يوخوم إن التسنين يسبب متاعب مزعجة للرضع، مثل احمرار اللثة، والشعور بالألم، ما يسلبه والديه النوم ليلاً.



وأوضح الطبيب أنه يمكن مواجهة آلام تسنين الرضع بـ"عضّاضة" باردة، مع مراعاة وضعها في الثلاجة، وليس في الفريزر، ويمكن أيضاً مواجهتها بتدليك اللثة بدهان لتخفيف آلام التسنين، أو تدليكها بإصبع نظيف بعد غمسه في شاي المريمية، أو البابونج.



ويجب الابتعاد عن المواد الغذائية الباردة مثل الجزر، لارتفاع خطر تعريضها الرضيع للاختناق.

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