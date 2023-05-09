لانقاص الوزن .. ماهي حمية السوائل لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- يعتمد دايت السوائل على تناول المشروبات والأطعمة التي تكون سائلة بشكل طبيعي، مثل الشوربة، بالإضافة إلى الأطعمة التي تتحول إلى سائلة عند تركها في درجة حرارة الغرفة، مثل الآيس كريم.



يفيد دايت السوائل في تخفيف العبء على الجهاز الهضمي، كذلك لا يتطلب المضغ، لأنه يحتوي على سوائل خفيفة أو سميكة، مثل الحليب وعصائر الفاكهة، كما يمكن تناول الأطعمة السميكة، مثل الزبادي أو البودينج، والتي لا تحتوي على كتل أو قطع صلبة، حسبما نشر موقع "Very well health".



فوائد دايت السوائل



الهدف من اتباع دايت السوائل يكمن في تعزيز علاج الالتهابات ومشكلات الجهاز الهضمي، بدءًا من الفم والحلق إلى القولون والمستقيم.



ويتم استخدامه قبل عمل فحوصات الجهاز الهضمي، مثل منظار القولون، الذي يتطلب اتباع نظام غذائي سائل، كما يتم الاعتماد على هذا الدايت في الحالات التالية أيضًا:



- مشكلات البلع.



- مشكلة في المضغ.



- تقرحات شديدة في الفم أو الحلق.



- إصابات الفك.



- مشكلات الهضم.



- الشفاء من عدوى أو إصابة أو مرض في الجهاز الهضمي.



- الشفاء من جراحة في الجهاز الهضمي أو الأسنان أو الفم أو جراحة إنقاص الوزن.



دايت السوائل لمرضى السكري

يساعد دايت السوائل مرضى السكري على التحكم في مستويات السكر في الدم وضبط الأنسولين بشكل جيد، وذلك بشرط عدم إضافة السكر للمشروبات والأطعمة السائلة.



يعمل هذا الدايت أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وفقدان الوزن بشكل ملحوظ لأنه قليل السعرات الحرارية والدهون والسكريات، وهو ما يحافظ على صحة مريض السكري.



ماذا تتناول؟

- عصير الفاكهة والخضروات بدون سكر.



- الشوربة بأنواعها.



- شاى وقهوة.



- الحليب أو بدائل الحليب الخالية من الدسم.



-الميلك شيك.



- العسل.



-البودينج والكاستر والآيس كريم.



-مشروبات الأعشاب.



- زبادي عادي أو يوناني بدون جرانولا أو بذور أو قطع فواكه.



-جبنة كريمي بدون خبز.

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