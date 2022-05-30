لا تتناولي هذه الأطعمة.. صباحا

الوكيل الإخباري - يحذر خبراء بالتغذية من مخاطر عدم تناول وجبة الإفطار الصباحية، معتبرين تجاهلها عاملاً أساسياً معززاً للإصابة بمرض السكري، بنسبة الثلث تقريباً.

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وتكون وجبة الفطور صحية، عندما تتضمن أطعمة مناسبة تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية، التي تزود الجسم بكل ما يحتاجه من عناصر القوة والحياة.





رقائق الحبوب

يظن العديد من الناس أن رقائق حبوب الإفطار هي خيار مغذٍّ وصحي للصغار والكبار، ويعمل مروجو هذه المنتجات على ترغيب الزبائن بشرائها تحت ذرائع، مثل أنها مصنوعة من حبوب كاملة، أو أنها غنية بالفيتامين (أ)، وبمعدن الحديد.

عصير الفاكهة

واحد من أسوأ الخيارات التي يمكنك القيام بها، لأن الغالبية العظمى من تلك العصائر تحتوي على القليل من العصير الطبيعي، إلى جانب أنه تتم تحليتها بالسكر (سكر الطعام أو شراب الذرة العالي الفركتوز)، الذي يرفع مستوى السكر في الدم، ويزيد خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

الفطائر وكعك الوافلز

هي خيارات شعبية شهيرة، غالباً توجد ضمن وجبات الفطور في نهاية الأسبوع، سواء في المنزل أو المطاعم، وعلى الرغم من أن تلك المنتجات تحتوي على كمية من البروتين أكثر من بقية بعض عناصر الإفطار، فإنها تحتوي على كمية عالية جداً من الدقيق المكرر، وعلى شراب الذرة العالي الفركتوز، وكلاهما يقود إلى ظهور المقاومة ضد هرمون الأنسولين، الأمر الذي يزيد خطر التعرض للبدانة وداء السكري من النوع الثاني وأمراض أخرى.

الكعك

يتمتع بسمعة طيبة مفادها أنه صحي، لكن إذا ألقينا نظرة على محتوياته فإننا نجد فيه الثلاثي التالي: السكر، والدقيق الأبيض، والزيوت النباتية، وهذه كلها تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة المفرطة.



المعجنات المحمصة والكعك مع المربى والكريمة

وهي أيضاً خيار سيئ في حال اعتمادها في وجبة الفطور، لسبب بسيط للغاية هو أن مكوناتها غير صحية، إذ تحتوي على الطحين المصفى والسكر، وتفتقر إلى المواد البروتينية، ما يزيد الشعور بالجوع، ويدفع إلى أكل المزيد من الطعام.



الزبادي المحلى

يعد الزبادي اليوناني الذي يحتوي على الحليب الكامل وحبات التوت مثالاً رائعاً لتناول وجبة الإفطار الصحية. وفي المقابل، فإن الزبادي المحلى ليس كذلك، لأنه يعج بالسكر، ويفتقر إلى الدهون الطبيعية.

زهرة الخليج

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