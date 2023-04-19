لتجنب الحموضة .. هذا أفضل وقت لتناول كعك العيد !

الوكيل الإخباري- يتساءل بعض الأشخاص عن أفضل وقت لتناول حلويات عيد الفطر المبارك على مدار اليوم، للاستمتاع بمذاقها اللذيذ، دون الإصابة بأي أضرار.



ويعتاد الكثيرون على تناول حلويات العيد في وجبة الإفطار صباحًا، دون الانتباه أن استهلاكها على معدة فارغة له تأثيرات سلبية على الصحة، حسبما ذكرت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية في مصر .

اضافة اعلان



وقالت جيهان إن الجهاز الهضمي يتضرر كثيرًا عند تناول حلويات العيد على الريق، لاحتوائها على جرعات عالية من الدهون، التي تسبب الحموضة والانتفاخ والتهاب المعدة.



وأضافت خبيرة التغذية أن تناول كعك العيد على معدة فارغة يؤدي إلى الشعور بالجوع طوال اليوم، لأن الدقيق الأبيض المستخدم في تحضيره خالٍ من الألياف الغذائية المثبطة للشهية، واحتوائه على مستويات عالية من الكربوهيدرات البسيطة، التي تؤدي إلى اضطراب مستويات سكر الدم.



وأوضحت أن أفضل وقت لتناول كعك العيد هو "بعد وجبة الإفطار"، مع ضرورة احتوائها على أطعمة غنية بالألياف والبروتين، لضمان امتلاء المعدة، ومن ثم عدم الإفراط فيه.



وأشارت خبيرة التغذية إلى خطورة الإكثار من حلويات العيد، لأنها تسبب زيادة الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من السكريات والدهون وارتفاع سعراتها الحرارية.



وأوصت بعدم تناول أكثر من 3 قطع كعك في اليوم، مع مراعاة تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة، والاهتمام بممارسة التمارين الرياضية، منعًا لزيادة الوزن.





الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة