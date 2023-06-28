الأربعاء 28-06-2023
الوكيل الاخباري

شركة الكهرباء الوطنية: الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء

الحنيطي يشارك مرتبات كتيبة الدفاع الجوي الميداني الخامسة الملكية فرحة العيد

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الديوان الملكي يهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

السعودية: إجمالي أعداد الحجاج لهذا الموسم بلغ 1,845,045 حاجا وحاجة

مدير الأمن العام يوجه رسالة إلى منتسبيها بمناسبة عيد الأضحى

صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

5000 أسير يحرمهم الاحتلال من مشاركة عائلاتهم العيد

تعرف على أسعار الذهب عالمياً اليوم

الملك يغادر أرض الوطن إلى مدينة صن فالي الأمريكية

الأربعاء، 28-06-2023 01:57 م

لحم الرأس .. هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله

ل


الوكيل الاخباري - لحم الرأس من الأكلات الشعبية الشهيرة التي تحظى بتفضيل الكثير من الأشخاص، ويشتهون تناولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويتم استخراجها من رأس الأضحية بعد تنظيفها وتقطيعها ثم طهيها بطرق مختلفة حسب الرغبة.

اضافة اعلان


يستعرض في السطور التالية، ما يحدث للجسم عند تناول لحم الرأس.


تأثير لحم الرأس على صحة الجسم
قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إن لحم الرأس يحتوي على نسب من البروتينات مثله مثل اللحم العادي، فمكوناته لا تختلف عن اللحم الأحمر المألوف، فهو يساعد على تكوين وبناء العضلات، ومد الجسم بالطاقة، وتعزيز ورفع قدرات جهاز المناعة.

أجزاء لا ينصح بتناولها في لحم الرأس
وأشار جمال، إلى أن هناك بعض الأجزاء في لحم الرأس يمكن أن تسبب أضرارًا صحية، وتشمل المخ الذي يحتوي على نسب هائلة من الدهون والكوليسترول، الذي يتسبب في مشاكل صحية، خاصة لمرضى النقرس وارتفاع الكوليسترول الضار، مضيفًا أن اللسان أيضًا يحتوي على دهون بنسب مرتفعة.

أضرار الإفراط في تناول اللحوم
ووفقًا لمّا ذكره موقع "The healthy"، تشمل أضرار الإفراط في تناول اللحوم ما يلي:


- الشعور بالنعاس والتعب، بسبب استغراقها وقت طويل للهضم، ما يجعل الجسم يشعر بالنعاس والتعب بسرعة.


- تساقط الشعر وشحوب البشرة، بسبب افتقارها إلى فيتامين ج، الذي يحفز الجسم على إنتاج الكولاجين.


- الإمساك، بسبب احتوائها على نسبة ضئيلة من الألياف الغذائية، والهامة لتحسين حركة الأمعاء.


- أمراض القلب، بسبب غناها بالدهون المشبعة، التي تزيد خطر ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.


-حصوات الكلى، حيث أن تناول اللحوم يوميًا يجعل الشخص أكثر عُرضة للإصابة بحصوات الكلى، نظرًا لامتلاء البروتين الحيواني بمركبات البيورينات، والتي تتحلل عند الهضم إلى حمض اليوريك.


- زيادة الوزن، حيث أن تناول البروتين بكميات كبيرة تفوق احتياجات الجسم، يؤدي إلى تحويلها لدهون.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_18529_9860bc75f5b-c642-4636-8f9d-a5266914c091

تعرف على طرق علاج النفخة والاضطرابات الهضمية في العيد سريعا

و

تجنب الإصابة بأمراض خطيرة بعد تناول أكلات عيد الأضحى

٥٥

4 لحوم ممنوعة في العيد لهذه الفئة

133-181139-healthy-way-eat-during-eid_700x400

انتبه .. 4 علامات تدل على الإفراط في اللحم خلال العيد

2023626185612743WO

تطبيق لقياس الحرارة بواسطة الهاتف .. كيف يعمل ؟

2023_3_20_23_13_45_429

عيد الأضحى .. ما الفرق بين النقرس الحقيقي والكاذب؟

أخبار متعلقة
٥٥

4 لحوم ممنوعة في العيد لهذه الفئة

133-181139-healthy-way-eat-during-eid_700x400

انتبه .. 4 علامات تدل على الإفراط في اللحم خلال العيد

2023_3_20_23_13_45_429

عيد الأضحى .. ما الفرق بين النقرس الحقيقي والكاذب؟

9baefadabbe84c843e753dfb04ce86f0_w750_h750

فئة من الخطر عليها تناول كبدة وقلب الخروف !

888

نصائح في عيد الأضحى.. هكذا تتناول اللحوم

2023_6_8_12_46_28_579

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟