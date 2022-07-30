لماذا يحذر بعض الأطباء من حمية البيض المسلوق؟

الوكيل الإخباري - من الصعب تصديق أنه مع كل ما نعرفه عن التغذية وعلم الأحياء، لاتزال هناك أنظمة غذائية قاسية، يتم ترويجها على أنها تساهم في فقدان الوزن بسرعة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يؤمنون بها، مثل حمية البيض المسلوق، وهي نظام مصمم لتعزيز فقدان الوزن بسرعة لا تصدق.

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وسبقها ظهور حمية تعرف بحمية "خل التفاح"، و"الخمس قضمات"، والصيام لمدة 24 ساعة في أيام اكتمال القمر. ومن المهم معرفة أن الحميات المبتدعة، بشكل عام، ليست جيدة لصحتك، كما أنها ليست مستدامة، إذ عادة تترك العناصر الغذائية الأساسية، أو حتى مجموعات غذائية كاملة، وأي وزن يتم فقدانه لا بد أن يعود، كما أنه يتم تصنيف الأطعمة على أنها جيدة أو سيئة تمامًا، ويتم الادعاء دائمًا أنها تعطي نتائج فائقة السرعة، وحمية البيض المسلوق إحداها.



كيف يعمل رجيم البيض المسلوق؟

يشتمل نظام البيض المسلوق على أطعمة أخرى، إلى جانب البيض المسلوق. ومع ذلك، فإنه يشجع على تناول عدة بيضات كل يوم.



وتقول مستشارة التغذية، إيرين بالينسكي-واد، إن "حمية البيض المسلوق نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ومنخفض الكربوهيدرات، ومن شأنه أن يعزز فقدان الوزن بسبب نقص السعرات الحرارية"، ويتم فيه تناول بيضتين مع الفاكهة في وجبة الإفطار، ثم البيض أو أي بروتين آخر قليل الدسم، مع خضروات غير نشوية في الوجبتين الأخريين خلال اليوم.



وينصح النظام الغذائي بتقييد الأطعمة، التي تحتوي على الكثير من الكربوهيدرات، بما في ذلك: البطاطا والخبز والأطعمة المصنعة والسكر.



وفي الوقت نفسه، يقترح تناول الدجاج والسمك للحصول على البروتين، مع تناول مجموعة محدودة من الفاكهة، بما في ذلك: الجريب فروت والليمون والخضروات غير النشوية، مثل: اللفت والسبانخ والبصل، ولا يسمح فيه بتناول الوجبات الخفيفة أثناء النهار، أو أي حلويات. وبالتالي، لا يوفر نظامًا غذائيًا متوازنًا، ونظرًا لقيود السعرات الحرارية بشدة، فإن فقدان الوزن الذي يحدث ليس مستدامًا، حيث سيعود الوزن بمجرد انتهاء خطة النظام الغذائي التي تمتد 14 يومًا، وتعودين إلى الأكل الطبيعي.

زهرة الخليج