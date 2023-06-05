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الإثنين، 05-06-2023 01:22 م

لماذا يسبب التبرز الدوخة أحيانًا؟

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الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص للمعاناة من الدوخة أثناء عملية التبرز، وهو شعور يصاحبه أعراض أخرى قد تشمل التعرق، وينتج عن حالة تسمى المنعكس الوعائي المبهمي.

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نوضح في السطور التالية، السبب وراء المعاناة من الدوخة عند التبرز، وفقًا لما ذكره موقع "Very well health".


ما المقصود بالمنعكس الوعائي المبهمي؟

المنعكس الوعائي المبهمي هو استجابة تلقائية تحفز العصب المبهم، ويمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي والمحيطي، وكذلك نظام القلب والأوعية الدموية، وعند تحفيزه، يرسل العصب المبهم رسالة إلى الدماغ قد تسبب انخفاضًا مفاجئًا في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وهذا هو السبب وراء احتمالية شعور الضخص بالإغماء.

أسباب المنعكس الوعائي المبهمي


تشير إحدى الدراسات إلى أن 42% من النساء و32% من الرجال يتعرضون لحدث إغماء وعائي مبهمي واحد على الأقل بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى سن 60 عامًا، ووفقًا للدراسة يميل بعض الأشخاص إلى الإغماء أكثر من غيرهم.


وفي بعض الحالات، قد تكون هناك حالة طبية أساسية، مثل حالة عصبية تؤثر على الدماغ أو الأعصاب، والتي يمكن أن تجعل الشخص يعاني من هذه الأعراض.


ووفقًا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، قد تكون نوبة الإغماء التي ليس لها سبب محدد أيضًا علامة على وجود مشكلة قلبية كامنة.
وتشمل المحفزات المحتملة الأخر ما يلي:


- الوقوف بسرعة، أو الوقوف لفترة طويلة.
- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.
- المعاناة من الجفاف.
- الضغط العاطفي.
- الشعور بالخوف.
- رؤية الدم.
- قد يؤدي الإجهاد أثناء التبرز والأعراض المتعلقة بمتلازمة القولون العصبي إلى إثارة رد الفعل الوعائي المبهمي.


أعراض الانعكاس الوعائي المبهمي
إذا تم تحفيز العصب المبهم فجأة، فإن الاستجابة الانعكاسية تكون تلقائية، وقد تحدث عدة تغييرات في الجسم، ويمكن أن تكون هذه علامات تحذير مبكرة من نوبة إغماء، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:


- الدوخة أو الشعور بالإغماء أو الدوار.
- الشعور بالدفء والتعرق فجأة أو كما لو كان جلدك باردًا ورطبًا.
- رؤية ضبابية.
- الشعور بالغثيان.
- رنين في الأذنين.
- شحوب لون الجلد.


ويمكن أن تحدث الأعراض الوعائية المبهمة أحيانًا بسبب حالة أخرى، لذا، يجب استشارة الطبيب المختص إذا كنت تعاني من تلك الأعراض حتى تتمكن من الحصول على التشخيص المناسب.


علاج الانعكاس الوعائي المبهمي
إذا حدد الطبيب المختص حالة معينة تسبب نوبات الإغماء، فسوف يركز العلاج على معالجة هذه المشكلة، فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية أو الإجراءات لتصحيح مشكلة نظم القلب.


وإذا لم يجد مقدم الرعاية الصحية المختص أي تشخيص طبي للأعراض، فقد تستفيد من اتباع بعض توصيات الرعاية الذاتية الأساسية الخاصة بالإغماء، مثل تجنب التوتر قد الإمكان.


متى يجب زيارة الطبيب المختص؟
عادًة لا يكون الإغماء حالة طارئة، وإذا تعرضت للإغماء بشكل متكرر، أو كان لديك تاريخ عائلي من الإغماء، أو تعاني من الإغماء أثناء التمرين، أو خفقان القلب أو ألم في الصدر عند الإغماء، فيجب استشارة الطبيب المختص على الفور.

الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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