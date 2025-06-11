ماذا يحدث لطفلك عند تناول الكركم؟

وأوضح ناجي أن الكركم يمكن أن يدعم صحة الجهاز التنفسي والهضمي لدى الأطفال، كما يساهم في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال، خاصة عند إضافته بكميات بسيطة إلى الطعام اليومي بعد عمر السنة.
وأضاف أن الكركم يساعد أيضًا في تهدئة التهابات المعدة، وتحسين الشهية، وتعزيز وظائف الكبد، لكنه شدد على ضرورة عدم الإفراط في تناوله، مشيرًا إلى أن الكمية الموصى بها لا تتجاوز رشة صغيرة يوميًا للأطفال فوق عمر عامين.
واختتم استشاري التغذية بالتأكيد على أهمية عدم استخدام الكركم كعلاج بديل دون استشارة الطبيب، لتجنب أي آثار جانبية محتملة مثل اضطرابات المعدة أو التحسس لدى بعض الأطفال.
-
أخبار متعلقة
-
أسباب صداع أعلى الرأس- هل له دلالات خطيرة؟
-
أيهما يزيد الوزن أكثر- السكريات ام الدهون؟
-
هل تقي الذرة من الإصابة بالأورام؟
-
الرجفان الأذيني .. اضطراب شائع قد يقودك إلى السكتة الدماغية
-
هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟
-
هل من الصحي تناول المشروبات على معدة فارغة؟
-
فوائد الموز الصحية والغذائية
-
ما الذي يفعله صيام الماء بجسمك في أقل من أسبوع؟