ماذا يحدث لطفلك عند تناول الكركم؟

الوكيل الإخباري- قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن الكركم يعد من التوابل المفيدة للأطفال إذا تم استخدامه باعتدال، مشيرًا إلى احتوائه على مادة الكركمين، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تسهم في تقوية الجهاز المناعي.

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وأوضح ناجي أن الكركم يمكن أن يدعم صحة الجهاز التنفسي والهضمي لدى الأطفال، كما يساهم في تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال، خاصة عند إضافته بكميات بسيطة إلى الطعام اليومي بعد عمر السنة.



وأضاف أن الكركم يساعد أيضًا في تهدئة التهابات المعدة، وتحسين الشهية، وتعزيز وظائف الكبد، لكنه شدد على ضرورة عدم الإفراط في تناوله، مشيرًا إلى أن الكمية الموصى بها لا تتجاوز رشة صغيرة يوميًا للأطفال فوق عمر عامين.



واختتم استشاري التغذية بالتأكيد على أهمية عدم استخدام الكركم كعلاج بديل دون استشارة الطبيب، لتجنب أي آثار جانبية محتملة مثل اضطرابات المعدة أو التحسس لدى بعض الأطفال.