7 أطعمة تحافظ على صحة الكبد وتحميه من الأمراض

الوكيل الإخباري- يساهم الكبد في وظائف حيوية مثل إزالة السموم وهضم الطعام، وتتأثر صحته بشكل كبير بما نأكله. ووفقًا لموقع Onlymyhealth، هناك 7 أطعمة تساهم في دعم وظائف الكبد والوقاية من أمراضه:

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القهوة: تقلل من خطر تليف وسرطان الكبد بفضل مركبات مضادة للأكسدة والالتهاب، ويُفضل تناولها دون إضافات.

الشاي الأخضر: يحتوي على الكاتيكينات التي تحسّن إنزيمات الكبد وتقلل الدهون والإجهاد التأكسدي.

التوت: غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتقلل الالتهابات.

الخضروات الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط، تُساعد في تنشيط إنزيمات إزالة السموم.

الثوم: يحتوي على الأليسين والسيلينيوم، اللذين يعززان تطهير الكبد وحماية خلاياه.

المكسرات: مثل اللوز والجوز، تدعم الكبد بفضل الدهون الصحية وفيتامين هـ.

الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على طرد السموم وتنظيم سكر الدم.



تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي يعزز صحة الكبد ويقي من الأمراض المزمنة.