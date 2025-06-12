7 أطعمة تحافظ على صحة الكبد وتحميه من الأمراض

القهوة: تقلل من خطر تليف وسرطان الكبد بفضل مركبات مضادة للأكسدة والالتهاب، ويُفضل تناولها دون إضافات.
الشاي الأخضر: يحتوي على الكاتيكينات التي تحسّن إنزيمات الكبد وتقلل الدهون والإجهاد التأكسدي.
التوت: غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتقلل الالتهابات.
الخضروات الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط، تُساعد في تنشيط إنزيمات إزالة السموم.
الثوم: يحتوي على الأليسين والسيلينيوم، اللذين يعززان تطهير الكبد وحماية خلاياه.
المكسرات: مثل اللوز والجوز، تدعم الكبد بفضل الدهون الصحية وفيتامين هـ.
الشوفان: غني بالألياف القابلة للذوبان التي تساعد على طرد السموم وتنظيم سكر الدم.
تضمين هذه الأطعمة في النظام الغذائي يعزز صحة الكبد ويقي من الأمراض المزمنة.
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