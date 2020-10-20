لمرضى السكري .. أطعمة يجب الامتناع عنها فوراً

الوكيل الإخباري _ يحرص مرضى السكري على طبيعة النظام الغذائي نظرا لما يشكله من تاثيرات على الصحة حيث يكون من الصعب ارضاء مرضى السكري في نوعية معينة من الطعام لبقية الحياة ، كما تؤدي الخيارات الغذائية السيئة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض عديدة .

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تعرف على انواع الاطعمة التي يجب على مرضى السكري تجنبها :



1- البطاطس

تعد البطاطس من الاطعمة الغنية بالنشا وتعتبر فيها نسبة السكر في الدم عالية، وقد يؤدي الاستهلاك العالي للبطاطس إلى الإصابة بمرض السكري أو المضاعفات ذات الصلة.





2- الذرة

الرغم من أنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، إلا أنها قد تزيد من مستويات الجلوكوز عند تناولها بكميات كبيرة ، حيث تعتبر الذرة أساسًا من الخضروات الحلوة .



3- الأرز الأبيض

الحبوب البيضاء مثل الخبز الأبيض والمكرونة البيضاء غنية بالنشا، على الرغم من أن جميع الحبوب نشوية إلا أن الحبوب البيضاء تحتوي على كمية أكبر منها مقارنة بالحبوب الكاملة، يجب أن يتحول مرضى السكر إلى منتجات غذائية غنية بالألياف من الحبوب الكاملة لإدارة مرض السكري.

المصدر : الامارات نيوز

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