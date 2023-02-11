لمرضى السكري.. طبيب يحدد أنواع حقن الإنسولين والفرق بينهم

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أن هناك اعتقادًا شائعًا بين الكثير من الأشخاص يفيد بأن جميع مرضى السكري يحصلون على حقن الإنسولين.



وأشار موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى خطأ هذا الاعتقاد، مؤكدًا أن الطبيب يصف الإنسولين للمريض، حسب نوع السكري المصاب به.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الإنسولين لا غنى عنه في حياة المصابين بالنمط الأول من السكري، لأن البنكرياس في هذا النوع غير قادر على إنتاجه بنفسه، لذلك يجب تعويض نقصه في الجسم.

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وأوضح أن حقن الإنسولين في الصيدليات لها أنواعًا متعددة، لا يكمن الاختلاف بينهم في المفعول، بل يتمثل في مدة استمراره بالجسم، كما هو موضح فيما يلي:



- إنسولين يستمر مفعوله لمدة 8 ساعات.

- إنسولين يستمر مفعوله لمدة 12 ساعة.

- إنسولين يستمر مفعوله لمدة 24 ساعة.



وفي ختام حديثه، أوصى موافي مريض السكري من النوع الأول بالحصول على الإنسولين في الضوء المواعيد والجرعات المحددة من قبل الطبيب المعالج، وعدم تغيير نوعه دون الرجوع إليه.







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