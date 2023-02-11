السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

بدء صرف دعم المحروقات لمشغلي النقل العام للشهر الحالي غدا

استشهاد شاب متأثرًا بجراحه برصاص مستوطنين بسلفيت

الفلبين : مقتل 5 جنود في إطلاق نار داخل معسكر

الجامعة الأردنية تمدد تقديم طلبات الموازي

سيدات في الكرك يطالبن بتحسين بيئة عمل المرأة

الأمن يكشف مفاجأة حول الاعتداء على طفلة امام منزلها بعمان

الحكومة توعز باستكمال صيانة البنية التحتية المتضررة بالمنخفض

ندوة في العقبة حول الإنجازات الملكية للشباب

الامن العام : ضبط شخص اقدم على اضرام النار بمركبة مواطن

ضبط استهلاك الكهرباء وفرض قواعد جديدة بإضاءة الأبنية في لندن

السبت، 11-02-2023 04:37 م

لمرضى السكري.. طبيب يحدد أنواع حقن الإنسولين والفرق بينهم

hqdefault


الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، أن هناك اعتقادًا شائعًا بين الكثير من الأشخاص يفيد بأن جميع مرضى السكري يحصلون على حقن الإنسولين.

وأشار موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى خطأ هذا الاعتقاد، مؤكدًا أن الطبيب يصف الإنسولين للمريض، حسب نوع السكري المصاب به.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الإنسولين لا غنى عنه في حياة المصابين بالنمط الأول من السكري، لأن البنكرياس في هذا النوع غير قادر على إنتاجه بنفسه، لذلك يجب تعويض نقصه في الجسم.

اضافة اعلان


وأوضح أن حقن الإنسولين في الصيدليات لها أنواعًا متعددة، لا يكمن الاختلاف بينهم في المفعول، بل يتمثل في مدة استمراره بالجسم، كما هو موضح فيما يلي:


- إنسولين يستمر مفعوله لمدة 8 ساعات.
- إنسولين يستمر مفعوله لمدة 12 ساعة.
- إنسولين يستمر مفعوله لمدة 24 ساعة.


وفي ختام حديثه، أوصى موافي مريض السكري من النوع الأول بالحصول على الإنسولين في الضوء المواعيد والجرعات المحددة من قبل الطبيب المعالج، وعدم تغيير نوعه دون الرجوع إليه.



الكونسلتو الطبي

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

ابتكار علاج للسرطان بواسطة جهاز رغوة اللاتيه

2022_12_12_22_21_29_908

سبب رئيسي للإصابة بصدفية الأظافر

2021_2_1_13_19_18_309

طرق بسيطة للوقاية من جفاف العين

8980346-264710885

فائدة غير متوقعة لتناول الفراولة يومياً

fries-g191cfe5bd_640-1-1

زيت عباد الشمس أم الذرة .. ايهما الأفضل لقلي الطعام ؟

1280x960

ما أثر مادة الفثالات الموجودة في البلاستيك ؟

أخبار متعلقة
1280x960

ما أثر مادة الفثالات الموجودة في البلاستيك ؟

900x450_uploads,2023,02,08,caf33891d0

دواء للضغط علاج محتمل لسكري الكلى

2022_5_7_11_43_50_523

مضاعفات خطيرة محتملة لحقن الكورتيزون

مقاومة-الأنسولين

ما هو النظام الغذائي المقاوم للأنسولين؟

2023_2_2_22_37_5_687

حالة واحدة يتسبب بها الكورتيزون بارتفاع السكر

tbl_articles_article_26547_9682251e19f-436b-4f81-ad02-7aa5f1a92354

طبيب : هؤلاء الأكثر عرضة للاصابة بالضغط والسكري