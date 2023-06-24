لمرضى السكري .. نصائح اتبعها قبل تناول البوظة

الوكيل الإخباري- يعتبر الآيس كريم من الأطعمة التي يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تناولها في فضل الصيف، رغبة في ترطيب الجسم بسبب ارتفاع درجات حرارة الطقس، ولكن، هل يمكن لمرضى السكري تناوله؟



نوضح في السطور التالية، مجموعة من النصائح التي يجب على مرضى السكري اتباعها لتناول الآيس كريم، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".



كيف يؤثر الآيس كريم على مستويات السكر في الدم؟

يمكن أن يمثل تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الآيس كريم، تحديًا لمرضى السكري، لأن هذه الأطعمة يمكن أن تسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، ويتم تقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز أو سكر في الجسم، وعادةً ما يحافظ هرمون الأنسولين على مستويات السكر في الدم عند المستوى الصحي.

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ويصبح الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 مقاومين لتأثيرات الأنسولين، ومع مرور الوقت، يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في إلحاق الضرر بالجسم.



ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تشمل المضاعفات المرتبطة بمرض السكري أمراض القلب وتلف الأعصاب وأمراض الكلى ومشاكل الرؤية.



هل يمكن لمرضى السكري تناول الآيس كريم؟

إتناول الكثير من الكربوهيدرات البسيطة والكثير من السكر المضاف ليس صحيًا لأي شخص، ومن المهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بداء السكري التركيز على تناول الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على مستويات أعلى من الألياف والفيتامينات والمعادن.



وفي حين أنه لا يزال من الممكن الاستمتاع بالأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة بسيطة، مثل الآيس كريم، من حين لآخر، فإن اختيارها بعناية يمكن أن يساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.



ويمكن تناول الآيس كريم في نظام غذائي صحي، بما في ذلك لشخص مصاب بمرض السكري، من خلال اختيار نوع الآيس الكريم الذي تستهلكه.



كيفية اختيار أفضل آيس كريم لمرضى السكري

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الآيس كريم، وتشمل ما يلي:



- اختر الآيس كريم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر والكربوهيدرات، لأن ذلك يؤثر على نسبة السكر في الدم.



- توصي معايير التغذية المناسبة لمرضى السكري بالنسبة للحلويات بالالتزام بحجم حصة أقل من 225 سعرًا حراريًا، ولا يزيد عن 2 جرام من الدهون المشبعة، و360 ملليجرام من الصوديوم، و30 جرامًا من الكربوهيدرات.



- تقليل نكهات الآيس كريم بمصادر إضافية للسكر المضاف، مثل الكراميل.



- إقران الآيس كريم بالبروتين، فعلى الرغم من أن الآيس كريم يحتوي على بعض البروتين، فإن زيادة محتواه من البروتين يبطئ عملية الهضم وامتصاص السكر.



- تناول حصة واحدة من الآيس كريم.



- تناول كمية أقل من الكربوهيدرات في وقت العشاء، إذا كنت ستستمتع بالآيس كريم بعد ذلك.



الكونسلتو الطبي

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