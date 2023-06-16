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الجمعة، 16-06-2023 11:43 ص

هل يمكن لمرضى السكري تناول التين والعنب؟

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يرغب بعض المصابين بداء السكري في تناول العنب والتين، نظرًا لمذاقهما اللذيذ، لكنهم يشعرون بالقلق من السكريات العالية الموجودة بهما وتأثيرها على مستويات الجلوكوز بالدم لديهم.

في السطور التالية، يستعرض "الكونسلتو" تأثير التين والعنب على مرضى السكري.

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تأثير العنب على مرضى السكري


من الأفضل لمرضى السكري الابتعاد عن العنب بمختلف أنواعه، لأنه من الفواكه الصيفية التي تتسبب في ارتفاع سكر الدم بعد تناولها، ويرجع السبب إلى مؤشرة الجلايسيمي المرتفع، حيث يبلغ 56 درجة.

ولكن إذا كان يشتهي مريض السكري العنب، يمكنه تناوله، بشرط عدم استهلاك أكثر من 12 حبة في اليوم، لأن الإفراط فيه لا يؤدي فقط إلى ارتفاع سكر الدم، بل يسبب أيضًا:

قد يهمك: 3 فئات قد يسبب لهم العنب أضرارًا صحية

- الحساسية.

- الإسهال.

- الانتفاخ.

- الغازات.

 

تأثير التين على مرضى السكري
يبلغ المؤشر الجلايسيمي للتين 35 درجة فقط، كما يتميز باحتوائه على مستويات جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء ومنعها من الوصول إلى مجرى الدم سريعًا.

لذلك لا مانع من تناول التين في ظل الإصابة بداء السكري، ولكن يستحسن ألا تزيد الكمية المستهلكة منه في اليوم عن ثمرة واحدة فقط، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية بأمان.

وإذا لم يلتزم مريض السكري بهذه الحصة، وتناول التين بكميات كبيرة، سيتعرض للعديد من الأضرار، مثل ارتفاع سكر الدم والحساسية وزيادة سيولة الدم والاضطرابات الهضمية.

 

الكونستلو

 




 

 


 

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