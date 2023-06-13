تصيبك بالسكري .. 8 عادات خاطئة توقف عن فعلها

الوكيل الإخباري- يرتكب بعض الأشخاص مجموعة من العادات الخاطئة بشكل يومي، تجعلهم عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني أكثر من غيرهم.

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نستعرض في التقرير التالي، العادات الخاطئة التي تسبب الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وفقًا لموقع "AARP".





عادات خاطئة تسبب السكري



1- تخطي وجبة الإفطار

كشفت مراجعة منشورة في مجلة التغذية عام 2019، أن الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يزداد لديهم خطر الإصابة بداء السكري.



بالتالي، يجب الاهتمام بتناول وجبة الإفطار يوميًا، مع ضرورة احتوائها على البروتينات والدهون الصحية والألياف الغذائية والكربوهيدرات المعقدة.



2- عدم شرب القهوة

لا يفضل البعض تناول القهوة، بسبب مذاقها المرير، لكنها من المشروبات التي تقلل من خطر الإصابة بالنمط الثاني من السكري، لاحتوائها على مركبات نباتية، تحافظ على خلايا بيتا في البنكرياس، المسئولة عن إنتاج هرمون الأنسولين، بحسب مراجعة منشورة في مجلة "Nutrients".



3- الجلوس لمدة نصف ساعة

في دراسة عام 2021، وجد الباحثون أن استبدال 30 دقيقة فقط من السلوك الخامل، مثل الجلوس، بالنشاط البدني ساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تتراوح من 6 إلى 31%.



4- تناول الكحوليات

من الضروري التوقف عن شرب الكحوليات، لأنها تسبب التهابًا مزمنًا في البنكرياس، يضعف من قدرة خلايا بيتا على إنتاج الأنسولين، مما يؤدي إلى الإصابة بداء السكري.



5- قلة النوم

أظهرت دراسة منشورة في مجلة "Diabetes Care" عام 2022، أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في النوم، مثل الأرق، لديهم مستويات مرتفعة من السكر في الدم.



وكشفت أبحاث أن قلة النوم تزيد الشهية، ومع تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل المعجنات والحلويات، يرتفع سكر الدم ويزداد الوزن.



6- التدخين

حذرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC من التدخين، لأنه يزيد ن خطر الإصابة بداء السكري بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%.



7- تناول الأطعمة المصنعة

بعد مراجعة بعض الدراسات، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من الأطعمة المصنعة أكثر عرضة للإصابة بداء السكري والسمنة المفرطة وأمراض القلب والاكتئاب والسرطان.



8- قلة التواصل مع الآخرين

توصلت دراسة منشورة في مجلة "Diabetologia"، إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة عرضة لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني أكثر من الذين على اتصال دائم بالآخرين.



الكونسلتو الطبي

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