5 وجبات خفيفة مفيدة لمرضى السكري

الوكيل الاخباري- يحتاج مرضى السكري إلى اتباع نظام غذائي صحي يتضمن تناول أطعمة ومشروبات معينة تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة والضرورية للحفاظ على صحة الجسم، والسيطرة على مستوى السكر في الدم.



يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أبرز الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين والمفيدة لمرضى السكري، وفقًا لموقع "Eating well".



وجبات خفيفة مفيدة لمرضى السكري

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1- مكعبات الجبن

يحتوي الجبن على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، فضلًا عن مضاقه اللذيذ والمميز، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، توفر شريحة واحدة من جبن الشيدر 115 سعرًا حراريًا، و7 جرامات من البروتين، و 9 جرامات من الدهون، و180 ملليجرامًا من الصوديوم.

2- المكسرات المختلفة

تعد المكسرات وجبة خفيفة مثالية لمرضى السكري، حيث إنها منخفضة الكربوهيدرات ومصدر ممتاز للدهون الصحية والبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الدهون والألياف غير المشبعة، كما تحتوي أيضًا على المغنيسيوم ومركبات نباتية تسمى البوليفينول، والتي قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.



ويجب اختيار المكسرات غير المملحة وغير المنكهة لتقليل كمية الملح والسكر المضافين.



3- بذور عباد الشمس

مثل المكسرات، بذور عباد الشمس غنية أيضًا بالبروتين والدهون والألياف، حيث توفر 3 جرامات من البروتين، و7 جرامات من الدهون، وحوالي 2 جرام من الألياف لكل أونصة من بذور عباد الشمس غير المملحة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية .

4- البيض المسلوق

البيض المسلوق خيار آخر ممتاز للوجبات الخفيفة بين الوجبات لمرضى السكري، حيث توفر بيضة واحدة 6 جرامات من البروتين و5 جرامات من الدهون، كما يحتوي البيض على حوالي نصف جرام من الكربوهيدرات، لذلك فإن تأثيره ضئيل على مستويات السكر في الدم.



5- الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني مليء بالعناصر الغذائية ويوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل دعم صحة العضلات والعظام، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي العلبة الواحدة سعة 7 أونصات من الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم على 20 جرامًا من البروتين و8 جرامًا من الكربوهيدرات، وهذا ضعف كمية البروتين ونصف الكربوهيدرات الموجودة في الزبادي العادي.