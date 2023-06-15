الخميس 15-06-2023
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الخميس، 15-06-2023 01:09 م

طبيب يوضح أكثر أعضاء الجسم تضررًا من السكري

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن السكري قد يتسبب في تلف الأوعية الدموية، خاصًة المرتبطة بأعضاء حيوية مثل العينين، وكذلك أجهزة الجسم مثل الجهاز العصبي، ويؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح موافي، أن مضاعفات السكري تقع على الشرايين الطرفية للأيدي والقدمين وأطراف الأصابع بشكل مزمن، مؤكدًا أن علاج التهاب الأطراف لمرضى السكري ليس علاجًا جذريًا.

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وأشار إلى أن للسكري أنواع متعددة، الأول مناعي ويهيأ للجسم أن خلايا الأنسولين غريبة عنه وتستحق الطرد من خلال الأجسام المضادة، ويكون الأنسولين لدى المريض قليلًا، مشيرا إلى أن العلاج هنا يكون تعويضيًا من خلال الأنسولين.


ولفت موافي، إلى أن النوع الثاني يكون الأنسولين فيه مرتفع عن المعدل الطبيعي، وهذا النوع لا يراه الجسم كأنه غير موجود.


وتابع: "النوع الثالث يسمى بـ "لادا"، ويحدث بسبب توقف البنكرياس لدى البالغين عن إنتاج الأنسولين الملائم".

 

الكونسلتو الطبي 

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