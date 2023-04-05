لمرضى السكري .. 5 مشروبات شائعة لخفض السكر في الدم

الوكيل الإخباري- يواجه بعض المصابين بداء السكري صعوبة كبيرة في السيطرة على ارتفاع سكر الدم في شهر رمضان المبارك، مع العلم أن هناك مشروبات تساعد على خفضه بسهولة.

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في السطور التالية، نستعرض المشروبات التي تخفض سكر الدم، وفقًا لموقع "Eatthis".





مشروبات تخفض سكر الدم



1- الماء

يجب على مريض السكري الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء، لأنه يحفز الكلى على التخلص من السكر الزائد عن حاجة الجسم عن طريق عملية التبول، بحسب دراسة منشورة في "Nutrition Research" عام 2017.



2- شاي البابونج

كشفت دراسة عام 2016، أن شاي البابونج يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على توازن مستويات سكر الدم، خاصةً عند تناوله 3 مرات في اليوم.



3- الشاي الأسود

في دراسة نشرت في جمعية آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأسود يتمتعون بمستويات مستقرة من سكر الدم.



وللتحكم في سكر الدم باستخدام الشاي الأسود، ينصح خبراء التغذية بعدم تحليته بالسكر الأبيض.



4- القهوة

إذا تناول مريض السكري كوب أو اثنين من القهوة يوميًا، يصبح أقل عرضة لارتفاع سكر الدم، بشرط أن تكون غير محلاة أو مضاف إليها المبيض.



وأظهرت مراجعة عام 2019 لمجموعة من الدراسات، استمرت من أسبوعين إلى 16 أسبوعًا، أن القهوة تمنع ارتفاع سكر الدم، بفضل احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.



5- الألبان النباتية

أثبتت بعض الدراسات، أن البروتين الحيواني الموجود بوفرة في منتجات الألبان، لا سيما الحليب، يتسبب في زيادة مقاومة الإنسولين بالجسم لدى مرضى السكري.



في المقابل، وجد الباحثون أن الألبان النباتية، مثل حليب اللوز، أقل تأثيرًا على مستويات سكر الدم، لذلك يجب على مريض السكري تناولها بدلًا من اللبن البقري.

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