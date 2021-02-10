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الأربعاء، 10-02-2021 09:08 م

لمرضى الشقيقة.. 5 مشروبات تغني عن تناول المسكنات

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الوكيل الاخباري - "الشقيقة"، أو ما يسمى بالصداع النصفي، يحدث في أحد شقي الفصوص الدماغية، ويسبب ألما كبيرا تتفاوت نسبته بين شخص وآخر، وحالة وأخرى، يخف ألمها مع المسكن ويعود بانتهاء مفعوله، فيبحث المريض عن البدائل.

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موقع "ديلي ميل" استعرض أفضل 5 مشروبات لتخفيف الشقيقة والاستغناء عن المسكنات.


- الماء الفاتر:

يساعد الماء على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع الأعضاء الحيوية بالجسم، وهذا ما يحتاجه مرضى الصداع النصفي، نظرًا لقلة التروية الدموية الواصلة للمخ لديهم، ولكن بشرط أن يكون فاترا.

- عصير الليمون مع العسل:
فوائد عصير الليمون لا تقتصر على ترطيب الجسم وتقوية المناعة والشعور بالانتعاش، بل يساهم أيضًا في علاج الصداع النصفي، نظرًا لقدرته على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمكافحة للالتهاب، بشرط أن يدمج بعسل النحل.


- النعناع:
يمكن الاعتماد على مشروب النعناع الدافئ في علاج الصداع النصفي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادة المنثول، التي تساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء عضلات المعدة.


- الزنجبيل:

يساعد الزنجبيل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم المؤكسد إلى المخ، كما يتميز بخصائصه المضادة للالتهاب، لذلك فهو من المشروبات المفيدة في علاج الصداع النصفي، خاصةً إذا تم تعزيز قيمته الغذائية بإضافة الليمون إليه.

- حليب اللوز:
يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من المغنسيوم، الذي يؤدي نقصه بالجسم إلى الإصابة بالصداع النصفي والتعرض لنوباته بشكل مستمر.
ويتميز هذا النوع من الحليب باحتوائه على معادن، تعادل فاعلية الأسبرين، الشائع استخدامه في تخفيف الصداع النصفي.
ويستطيع مرضى الصداع النصفي الحصول على هذه الفوائد، بتناول القليل من حبات اللوز، بشرط أن تكون نيئة غير محمصة.

 

سبوتنيك

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