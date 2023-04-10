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الإثنين، 10-04-2023 10:15 ص

لمرضى الضغط .. 4 أطعمة خطر تناولها على وجبة السحور

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الوكيل الإخباري- يتساءل بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم عن الأطعمة الممنوع تناولها في وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك، حفاظًا على صحتهم وتجنب التعرض لأي أضرار أثناء الصيام.

أطعمة ممنوعة لمرضى الضغط المرتفع في السحور

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في هذا الصدد، أوصت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، بأن تكون وجبة السحور لمرضى الضغط المرتفع خالية تمامًا من بعض الأطعمة.


وحددت ليندا الأطعمة الممنوعة لمرضى الضغط المرتفع على السحور في الأكلات التالية:


1- المخللات
تحتوي المخللات على نسبة عالية من معدن الصوديوم، الذي يتسبب في ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل بالجسم والشعور بالعطش أثناء الصيام.


2- المقليات
يجب على مريض الضغط المرتفع الابتعاد عن الأطعمة المقلية في السحور، مثل الطعمية والشيبس، لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.


3- اللحوم المصنعة
تشكل اللحوم المصنعة خطرًا كبيرًا على صحة مرضى الضغط المرتفع، ويرجع السبب إلى احتوائها على مستويات عالية من الصوديوم والدهون المشبعة.


4- الجبن الرومي
لا مانع من تناول مريض الضغط المرتفع الجبن في السحور، ولكن يراعى اختيار الأنواع التي تحتوي على القليل من الصوديوم، وهذا الشرط لا ينطبق على الجبن الرومي، لاحتوائها على نسبة عالية من الملح.


في المقابل، أشارت خبيرة التغذية إلى أهمية احتواء وجبة السحور لمريض الضغط المرتفع على الخضراوات والفواكه، لاحتوائهما على معدن البوتاسيوم والماء، بالإضافة إلى الفول ومنتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم.

 

الكونسلتو الطبي

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