لمرضى الضغط ..5 بهارات اضفها لطعامك لخفض ضغط الدم

الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم خاصة أثناء الصيام، مما يتسبب في بعض القلق والتوتر خوفًا من التعرض لبعض المضاعفات الصحية التي غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص.



نستعرض في التقرير التالي أبرز البهارات والتوابل التي تساعد على تخفيض الضغط، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



بهارات وتوابل تساعد على تخفيض الضغط

اضافة اعلان



1- الزنجبيل

الزنجبيل من أكثر التوابل الجيدة لتحسين صحة القلب بما في ذلك الدورة الدموية والكوليسترول وضغط الدم، وبالتالي يمكن اعتباره خافض دم طبيعي، لذلك يفضل خلطه بباقي الأطعمة التي يتم تناولها على الإفطار، حيث يقلل من ضغط الدم بشكل كبير.



2- القرفة

القرفة من التوابل العطرية التي استخدمها الأشخاص قديمًا لتقوية صحة القلب والحماية من ارتفاع ضغط الدم وذلك عن طريق توسيع الأوعية الدموية واسترخائها، وبالتالي ينصح بتناولها يوميًا خاصة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري معًا.



3- حبهان

الحبهان من التوابل التي تتمنع بنكهة قوية وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المختلفة التي تساعد في خفض ضغط الدم، وذلك عن طريق إزالة تراكم الماء عن طريق التبول، لذلك ينصح بإضافته على الأطعمة أثناء الإفطار.



4- الريحان

يعرف الريحان أنه من التوابل النادر استخدامها على الرغم من احتوائها على مركبات قوية ومضادات أكسدة متعددة تساعد على تقوية صحة القلب ومن ثم خفض ضغط الدم عن طريق توسيع الشرايين والأوعية الدموية.



5- بودرة الثوم

تعتبر بودرة الثوم من التوابل المهمة لخفض ضغط الدم، وذلك لاحتوائها على مركبات الكبريت مثل الأليسين مما يساعد على تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية، وبالتالي يفضل إضافتها على الأطعمة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة