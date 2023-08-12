السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

قمة أردنية مصرية فلسطينية الاثنين

زراعة المفرق تدعو المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لتجنب موجة الحر

الفريق العربي للتعامل مع شركات الإعلام يجتمع في عمان 29 و30 آب

الشبول يكشف عن توجيه من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

رسمياً .. وزير التربية يكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي

الفراية يكشف عن قرارات واجراءات هامة لوزارة الداخلية

السبت، 12-08-2023 02:35 م

لمرضى الكوليسترول..5 عصائر تناولها في الصيف

2023_8_11_19_0_24_838


الوكيل الإخباري- يعتبر الكوليسترول مادة شمعية يستخدمها الجسم لتكوين الخلايا والهرمونات، لحسن الحظ تحتوي العديد من أنواع المشروبات المختلفة على مركبات قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي، أبرز العصائر مفيدة لمرضى الكوليسترول في الصيف، وفقًا لجامعة هارفارد وموقع "Medical news today".


عصائر لمرضى الكوليسترول في الصيف


1-عصير الطماطم
تمتاز الطماطم باحتوائها على مركب يسمى اللايكوبين، الذي قد يحسن مستويات الدهون ويقلل الكوليسترول الضار "LDL"، تشير الأبحاث إلى أن تحويل الطماطم إلى عصير يزيد من محتواها من اللايكوبين، عصير الطماطم غني أيضًا بالألياف التي تقلل الكوليسترول والنياسين.

 

2-عصير التوت
يعتبر التوت غنيًا بمضادات الأكسدة والألياف، كلاهما قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، يمكن أن تساعد الأنثوسيانين، هو عامل قوي مضاد للأكسدة في التوت، في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.


3-عصير العنب
يعد العنب أحد أنواع الفواكه الغنية بالبكتين، هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض الكوليسترول في الدم "LDL ".


4-عصير البطيخ
يحتوي البطيخ على مستويات عالية من الألياف الغذائية، التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، يمكن أن يساعد تناول عصير البطيخ في طرد الكوليسترول من الجسم قبل دخوله إلى الدورة الدموية.

5-عصير المانجو
يسهم تناول المانجو في انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، حيث وجدت ورقة بحثية أن إعطاء الفئران مانجو تسببب في انخفاض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

 

الكونسلتو 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

هذا ما يحدث لجسمك عند عدم الاستحمام لشهور

فوائد الهيل للشعر

ما اثر اضافة حبات "الهيل"الى طعامك ؟

1906265_0

من المنزل .. طريقة بسيطة لخفض ضغط الدم في الطقس الحار

download

فائدة غير متوقعة لـ "الصن بلوك" .. ليس فقط للحماية من اشعة الشمس

222-1

في الطقس الحار .. عارضان يشيران لارتفاع الكوليسترول

وو

كيف نواجه ارتفاع درجات الحرارة؟ طبيب يجيب

أخبار متعلقة
9

خبير يحذر هؤلاء من تناول البيض

2022_4_25_19_21_34_842

إضافة هذا المكون إلى طعامك يقلل مستويات الكوليسترول لديك

2023_7_28_15_1_55_160

من العين .. كيف تكتشف ارتفاع الكوليسترول ؟

2023_7_27_17_4_6_190

أخضر وأصفر وأحمر.. علام تدل ألوان التين الشوكي؟

173-190523-vegetarianism-eat-meat-age-2

هل تؤثر الاطعمة النباتية على الكوليسترول والقلب ؟

2023_7_24_21_38_17_330

لمرضى الربو في الصيف.. 4 نصائح للوقاية من الأزمة التنفسية