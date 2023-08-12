لمرضى الكوليسترول..5 عصائر تناولها في الصيف

الوكيل الإخباري- يعتبر الكوليسترول مادة شمعية يستخدمها الجسم لتكوين الخلايا والهرمونات، لحسن الحظ تحتوي العديد من أنواع المشروبات المختلفة على مركبات قد تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي، أبرز العصائر مفيدة لمرضى الكوليسترول في الصيف، وفقًا لجامعة هارفارد وموقع "Medical news today".



عصائر لمرضى الكوليسترول في الصيف



1-عصير الطماطم

تمتاز الطماطم باحتوائها على مركب يسمى اللايكوبين، الذي قد يحسن مستويات الدهون ويقلل الكوليسترول الضار "LDL"، تشير الأبحاث إلى أن تحويل الطماطم إلى عصير يزيد من محتواها من اللايكوبين، عصير الطماطم غني أيضًا بالألياف التي تقلل الكوليسترول والنياسين.

2-عصير التوت

يعتبر التوت غنيًا بمضادات الأكسدة والألياف، كلاهما قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، يمكن أن تساعد الأنثوسيانين، هو عامل قوي مضاد للأكسدة في التوت، في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.



3-عصير العنب

يعد العنب أحد أنواع الفواكه الغنية بالبكتين، هو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تخفض الكوليسترول في الدم "LDL ".



4-عصير البطيخ

يحتوي البطيخ على مستويات عالية من الألياف الغذائية، التي تسهم في خفض مستويات الكوليسترول، يمكن أن يساعد تناول عصير البطيخ في طرد الكوليسترول من الجسم قبل دخوله إلى الدورة الدموية.



5-عصير المانجو

يسهم تناول المانجو في انخفاض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، حيث وجدت ورقة بحثية أن إعطاء الفئران مانجو تسببب في انخفاض مستويات الكوليسترول المرتفعة.



الكونسلتو