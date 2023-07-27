لمرضى الربو في الصيف.. 4 نصائح للوقاية من الأزمة التنفسية

الوكيل الإخباري- يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات حرارة الجو والرطوبة المرتفعة إلى الجفاف، يصاحبه صعوبة التنفس لدى بعض الأشخاص، لذا هناك طرق تسهم في التعامل مع مرض الربو خلال الصيف.



نستعرض في التقرير التالي، التعامل مع أعراض الربو عند المصابين خلال فصل الصيف، وفقًا لجمعية الربو الكندية ومنظمة "allergy asthma network" الأمريكية.



أعراض الربو في الصيف

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يعاني المصابون بالربو من الأعراض التالية:



-السعال؛ غالبًا ما يكون أسوأ في الليل أو في الصباح الباكر، يمكن أن يكون السعال جافًا أو مليئًا بالمخاط.



-صوت صفير أو صرير عند الزفير؛ أحيانًا يكون الصوت واضحًا.



-ضيق الصدر؛ قد يشعر المصاب بوجود شيء ما يضغط على الصدر.



-ضيق التنفس، قد تشعر أنك لا تستطيع التقاط أنفاسك أو التنفس بعمق كافٍ، قد تشعر وكأنك في حالة سيئة ومتعبة باستمرار.



نصائح لتعامل مرضى الربو مع فصل الصيف



تسهم هذه النصائح في حماية مرضى الربو من الإصابة بأزمات تنفسية خلال فصل الصيف، كالتالي:



1-الأدوية

يحتاج المصابون إلى الحصول على الأدوية عند المعاناة من الأعراض، لذا يجب أن تكون الأدوية متاحة دومًا في الحقيبة الشخصية عند الخروج خاصًة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.



2-تجنب أشعة الشمس

يفضل البقاء في درجات حرارة منخفضة والابتعاد التام عن أشعة الشمس المباشرة، كذلك تجنب الخروج في أوقات الذروة والبقاء في الأماكن التي تظل فيها درجات الحرارة مرتفعة مثل السيارة، فضلًا عن تجنب ممارسة التمارين الرياضية خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، لذا يوصي الأطباء بضرورة تجنب الإفراط في الجهد والحصول على فترات الراحة.



3-الجلوس في الأماكن الباردة

يوصي أطباء الأمراض التنفسية بالابتعاد تمامًا عن الأماكن المتضررة بحرارة الشمس، فضلًا عن الجلوس في الأماكن الباردة وممارسة الأنشطة في وجود مكيف الهواء.



4-ترطيب الجسم

يجب الاهتمام بترطيب الجسم خلال الموجة الحارة، مثل شرب الماء والسوائل بصورة مستمرة، يحمي هذا من الجفاف والإصابة بمشكلة تزيد من ضيق التنفس، حيث يساعد شرب الماء على ترطيب المخاط الموجود في مجرى الهواء، لذا يجب الحصول على لترين ونصف من السوائل يوميًا.

الكونسلتو الطبي