من العين .. كيف تكتشف ارتفاع الكوليسترول ؟

الوكيل الإخباري- يسبب ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم الكثير من المشكلات الصحية، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك يمكن أن يؤثر على صحة العين، وذلك من خلال ظهور زوائد جلدية في منطقة حول العين.

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نستعرض في السطور التالية، علاج الزوائد الجلدية الناتجة عن ارتفاع الكوليسترول.



علاج الزوائد الجلدية نتيجة ارتفاع الكوليسترول

قال الدكتور أمير حمزة، استشاري طب وجراحة العيون في مصر ، إن علاج الزوائد الجلدية الناتجة عن ارتفاع نسب الكوليسترول الضار على صحة العين، يتمثل في علاج السبب الرئيسي لارتفاع الكوليسترول في الدم، أما ما يخص طبيب العيون، فالعلاج يتمثل، في التدخل الجراحي التجميلي.



وأكد حمزة، أن لا يوجد قطرات لعلاج تأثير ارتفاع الكوليسترول على العين، بل يمكن التدخل بالليزر وهذا في حالات معينة، وتتوقف على حسب الفحص الذاتي بالأجهزة والأشعة المخصصة للتشخيص.



تأثير ارتفاع معدل الكوليسترول على صحة العين

وأضاف استشاري طب وجراحة العيون، أن أعراض ارتفاع نسب الكوليسترول الضار على صحة العين ، تتمثل في التالي ذكره:



- زوائد جلدية حول العين ولونها أصفر دهني.



- حدوث تجلطات في الشبكية.



- رؤية ضبابية.



- قد يصل الأمر لفقدان النظر.



- نزيف في الشبكية في بعض الأحيان.



- انسداد في وريد الشبكية.

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