أخضر وأصفر وأحمر.. علام تدل ألوان التين الشوكي؟

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يعد التين الشوكي من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان التي يشتهر بها فصل الصيف، لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.والملفت للانتباه أن التين الشوكي يتوافر في الأسواق بألوان مختلفة، تتراوح بين الأخضر والأصفر والأحمر والأرجواني، ما دفع البعض إلى التساؤل عن دلالات كل لون.في هذا الصدد، قال الدكتور رضا مرسي، أستاذ التغذية العلاجية في مركز البحوث الزراعية في مصر ، إن التين الشوكي إحدى الفواكه الصيفية التي تقدم للجسم العديد من الفوائد المذهلة.وحدد رضا فوائد التين الشوكي للجسم في النقاط التالية:1- يساعد التين الشوكي على فقدان الوزن، لغناه بالألياف الغذائية، التي تساهم في إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.2- يمثل التين الشوكي أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأنه يعمل على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.3- يساهم التين الشوكي في تحسين الحالة الصحية لمرضى السكري من النوع الثاني، لأن أليافه الغذائية تساهم في ضبط سكر الدم ومنعه من الارتفاع عن المعدل الطبيعي بنسبة 25%.4- يلعب التين الشوكي دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على عناصر غذائية تجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة البكتيريا والفيروسات، مثل فيتامين سي والزنك والسيلنيوم.وأرجع أستاذ التغذية سبب اختلاف ألوان التين الشوكي إلى الصبغة النباتية المتوفرة به، موضحًا أن مادة الليكوبين هي المسؤولة عن اللونين الأحمر والأرجواني، بينما اللونين الأصفر والأخضر ينتجان عن مادة البيتا كاروتين.وبحسب موقع "WebMD"، تساعد مادة الليكوبين على:- تقليل خطر الإصابة ببعض السرطانات، مثل سرطان العظام والرئة والبروستاتا.- الحد من الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.- حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.- تسكين آلام الجسم.ونقلًا عن موقع "Very wellhealth"، تساهم مادة البيتا كاروتين في:- الوقاية من جفاف العين والعمى الليلي.- تحسين الوظائف الإدراكية للمخ.- مكافحة شيخوخة البشرة.- تعزيز صحة الرئتين.- تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري وألزهايمر.