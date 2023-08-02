خبير يحذر هؤلاء من تناول البيض

الوكيل الاخباري - البيض من الأطعمة الصحية التي تتميز بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ولكن رغم ذلك هناك فئات يؤثر البيض عليها بالسلب.

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حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن هناك تاُثير سلبي عند تناول البيض في حالة الإصابة ببعض الأمراض، ما يمكنه أن يؤثر على الجسم بالسلب.



وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول البيض للحالات التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول الدم يؤثر بالسلب عليهم، وتحديدًا الجزء الداخلي الصفار.



وتابع موافي، أن خطورة البيض على مرضى الكوليسترول تكمن في احتواء الصفار على ما يصل إلى 186 مليجرام لكل 100 جرام منه، وذلك حسب ما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية.



وأشار أستاذ الحالات الحرجة، إلى أن تناول مرضى الكبد الدهني لصفار البيض في نظامهم الغذائي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، لأنها تعد من الأطعمة الدسمة، بالإضافة لمرضى السكري الذي يتسبب تناول البيض لأنه يمكن أن يزيد من ارتفاع الكوليسترول وبالتالي يجعلهم عرضة أكثر لأمراض القلب.

مصراوي