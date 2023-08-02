الأربعاء 02-08-2023
الوكيل الاخباري

الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

أسعار الذهب ترتفع كملاذ آمن عالمياً

السير: وفاة ثلاثيني و 18 إصابة بحادث تصادم بين مركبة وحافلة

للأردنيين .. وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - أسماء

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين شرق بيت لحم

التربية تدعو معلمين للعمل في العقبة - أسماء

وفيات الأربعاء 2/ 8 / 2023

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

إصابات إثر اقتحام الاحتلال بلدات في جنين

الأربعاء، 02-08-2023 07:53 ص

خبير يحذر هؤلاء من تناول البيض

9


الوكيل الاخباري - البيض من الأطعمة الصحية التي تتميز بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ولكن رغم ذلك هناك فئات يؤثر البيض عليها بالسلب.

اضافة اعلان


حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن هناك تاُثير سلبي عند تناول البيض في حالة الإصابة ببعض الأمراض، ما يمكنه أن يؤثر على الجسم بالسلب.


وأوضح موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول البيض للحالات التي تعاني من ارتفاع الكوليسترول الدم يؤثر بالسلب عليهم، وتحديدًا الجزء الداخلي الصفار.


وتابع موافي، أن خطورة البيض على مرضى الكوليسترول تكمن في احتواء الصفار على ما يصل إلى 186 مليجرام لكل 100 جرام منه، وذلك حسب ما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية.


وأشار أستاذ الحالات الحرجة، إلى أن تناول مرضى الكبد الدهني لصفار البيض في نظامهم الغذائي يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية، لأنها تعد من الأطعمة الدسمة، بالإضافة لمرضى السكري الذي يتسبب تناول البيض لأنه يمكن أن يزيد من ارتفاع الكوليسترول وبالتالي يجعلهم عرضة أكثر لأمراض القلب.

 

مصراوي

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

لهذه السبب يحتاج الجسد والدماغ الحصول على إجازة من العمل

ك

هام لعشاق الفراولة.. ما علاقتها بالأمراض الخطيرة

0

طبيبة توضح لماذا يجب أحيانا تغيير الشامبو

2023819261642YI

انفصال الشبكية.. ما هي علاقته بالسكري؟

201805050813441344

4 اصابات ناجمة عن الجلوس في السيارة .. ما اسبابها ؟

121-112714-high-summer-heat-save-medicine_700x400

4 طرق للحفاظ على سلامة الأدوية في الصيف

أخبار متعلقة
2023_6_1_21_50_4_903

متى يرفع البيض نسبة الكوليسترول في الدم؟

2023_4_8_21_25_56_676

بالرغم من اعراضه الصامتة .. 5 علامات لارتفاع الكولسترول

579877_1688625089

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟

ك

ما تأثير ارتفاع الكوليسترول على الأعصاب؟

64a5603142360414df221fce

3 علامات على جسمك تكشف ارتفاع نسبة الكوليسترول!

1673179383870111700

خلال نصف ساعة .. طريقة بسيطة لخفض الكوليسترول