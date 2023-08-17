لمرضى جرثومة المعدة- 7 أطعمة ابتعد عن تناولها

الوكيل الإخباري - جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية الشكل، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة، أبرزها قرحة المعدة، وقد يتفاقم الأمر للإصابة بسرطان المعدة.

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أطعمة تزيد حدة أعراض جرثومة المعدة

- الأطعمة الحمضية، مثل الليمون والبرتقال والطماطم.

- منتجات الألبان.

- الشوكولاتة.

- الأطعمة التي تحتوي على سكريات، مثل الحلويات.

- الأطعمة الغنية بالبهارات.

- الأطعمة الحارة.

- الأطعمة المحمرة والمقلية.



أطعمة مفيدة لمريض الجرثومة

- التفاح.

- الجوافة.

- العنب.

- المشمش.

- البروكلي.

- الموز.



نصائح هامة لمريض جرثومة المعدة

- عدم امتلاء المعدة بالطعام.

- تقسيم الوجبات على مدار اليوم.

- عدم الأكل قبل النوم مباشرة.

- عدم تناول الأطعمة المسبكة.

- عدم تناول المشروبات الغازية.



علاج جرثومة المعدة

وأوضح استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن علاج الجرثومة يتمثل في تناول مثبطات الحموضة ومطهرات المعدة والمضادات الحيوية، بشرط أن يكون تحت إشراف الطبيب وبعد إجراء التحاليل المعنية بالكشف عن حالة المعدة بشكل سليم.

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