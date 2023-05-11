لن تصدق : الصابون قد يجذب البعوض !

الوكيل الإخباري- وجدت دراسة جديدة أن الصابون يمكن أن يجعل البشر أكثر جاذبية للبعوض، لأنه عندما لا يتغذى على الدم فإنه يسكمل بتناول السكر بالرحيق.

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قديمًا كان يٌعتقد أن رغوة الصابون استراتيجية معقولة لتفادي البعوض على أساس أنه إذا لم يتمكنوا من شم رائحتك، فلن يتمكنوا من لدغك.



ولكن تشير إحدى النتائج إلى أنه بدلاً من مساعدتك في الوصول إلى وضع التخفي، يمكن أن تجعلك العطور الناتجة من الصابون هدفا أكثر جاذبية، حيث يفضل البعوض رائحة الذين اغتسلوا بثلاثة من أصل أربعة ماركات صابون شهيرة تم اختبارها.



وقال العلماء الذين أجروا البحث إن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بالرحيق.



مع ذلك، أشارت الدراسة أيضا إلى أن تأثيرات الصابون تختلف بين الأشخاص، ربما بسبب التفاعلات بين الصابون ورائحة كل شخص.



خلص العلماء إلى أن اختيار الصابون يمكن أن يفسر جزئيا سبب كون بعض الناس مغناطيسا للبعوض بينما لا يعض الآخرون.



الكونسلتو الطبي

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