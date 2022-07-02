لهذه الاسباب: تناول برتقالة كل يوم!

الوكيل الإخباري - يحتوي البرتقال على الكثير من فيتامين (سي)، وهو ضروري لنمو وتطور وإصلاح الأنسجة، إذ يعزز تكوين الكولاجين، وكذلك امتصاص الحديد، ويدعم عمل الجهاز المناعي، ويشجع على التئام الجروح، إلى جانب أشياء أخرى.

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والبرتقال فاكهة مليئة بالألياف أيضًا، التي تحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتمنع ظهور مشاكل مثل: الإمساك، ومتلازمة القولون العصبي، والسكري، والسمنة، والأمراض المرتبطة بالقلب من الظهور.



وكذلك يحتوي البرتقال أيضًا على حمض الفوليك، وهو مركب فيتامين (ب) ينتج الحمض النووي، والحمض النووي الريبي، وكذلك كرات الدم البيضاء، وكرات الدم الحمراء في نخاع العظام، ويحول الكربوهيدرات إلى طاقة.



ويؤدي نقص حمض الفوليك إلى الإرهاق، وضعف العضلات، وتقرحات في الفم، ومشاكل متعلقة بالرؤية، ومشاكل في الحكم والذاكرة والفهم والاكتئاب والارتباك، من بين أعراض أخرى.



وعلاوةً على ذلك، يحتوي البرتقال على البوتاسيوم والكالسيوم والثيامين أيضًا.



ونظرًا لاحتواء البرتقال على مضادات الأكسدة، فمن الآمن القول بأنه يحمي بشرتك من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، ويساعد في تعزيز توهج الشباب على بشرتك، ويمكن لفيتامين (سي) الموجود في البرتقال أن يؤدي إلى تقليل تساقط الشعر، وتعزيز نموه.



ويساهم فيتامين (أ) الموجود في البرتقال في صحة عينيك، من خلال الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية، ويمنع تلف الأوعية الدموية المرتبط بالعمر، والذي يمكن أن يؤدي إلى العمى.

زهرة الخليج