السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

مستقلة الانتخاب: لا تمديد لانتخابات غرف التجارة

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة ويفتتح مشاريع مبادرات ملكية

ضبط سارق محل قهوة في سحاب

إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم

شرطة الاحتلال تعتقل عاملين من الخليل

الطباع يثمن المشاركة الأردنية بأعمال القمة العربية الصينية

نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة والطفيلة- تفاصيل

15% نسبة الاقتراع في غرفة تجارة العقبة حتى 12 ظهرا

%17 نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الواحدة ظهرا

31 % نسبة الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة مأدبا

السبت، 10-12-2022 10:24 ص

ليس فقط للتسلية .. اليك فائدة بذور عباد الشمس

ما_فائدة_بذور_عباد_الشمس


الوكيل الإخباري-لا تحظى بذور عباد الشمس بشعبية كبيرة مقارنة برقائق البطاطا المقلية أو المكسرات المملحة، لكنها من حيث القيمة الغذائية تحتوي على نصيب وفير من المغذيات، وحصة معتدلة من الدهون والسعرات الحرارية.

تساعد بذور عباد الشمس القلب والأوعية الدموية من أكثر من جانب، فهي غنية بفيتامين "هـ" الذي يعتبر من مضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الكولسترول على جدران الشرايين، كما تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

وتوفر بذور عباد الشمس مغذيات مثل السيلينيوم والنحاس التي تساعد على منع تطوّر الخلايا السرطانية، إلى جانب دور النحاس في مرونة المفاصل.

كما تحتوي هذه البذور على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي تركيبة رائعة لبناء عظام قوية.

وتتضمن التركيبة الغذائية لبذور عباد الشمس مادة التربتوفان، والتي تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وتجعلها وجبة خفيفة رائعة في وقت متأخر من الليل لأي شخص يصعب عليه النوم.

ومن فوائد تناول بذور عباد الشمس بانتظام أنها تعزّز الذاكرة. كما تعمل مادة الكولين التي تحتويها البذور على تخفيف وتيرة الإصابة بالصداع.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dragon-Fruit

نوع من الفاكهة يحافظ على سلامة العظام

9999139444

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام بالماء البارد؟

طرق_علاج_السرطان

خبراء يكشفون الوقت الأمثل من اليوم لفاعلية علاجات الأورام السرطانية

tbl_articles_article_34353_18393efa8a6-d6d7-4ef3-a44e-c08005f5a177

متى تسبب مرطبات البشرة تحسساً للجلد ؟

2022129122947580T9

الطماطم والبطاطا...علاج محتمل للسرطان

2022128223235343ZU

الأطعمة المعالجة سبب لتدهور قدرات الذاكرة