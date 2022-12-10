ليس فقط للتسلية .. اليك فائدة بذور عباد الشمس

الوكيل الإخباري-لا تحظى بذور عباد الشمس بشعبية كبيرة مقارنة برقائق البطاطا المقلية أو المكسرات المملحة، لكنها من حيث القيمة الغذائية تحتوي على نصيب وفير من المغذيات، وحصة معتدلة من الدهون والسعرات الحرارية.



تساعد بذور عباد الشمس القلب والأوعية الدموية من أكثر من جانب، فهي غنية بفيتامين "هـ" الذي يعتبر من مضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الكولسترول على جدران الشرايين، كما تحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.



وتوفر بذور عباد الشمس مغذيات مثل السيلينيوم والنحاس التي تساعد على منع تطوّر الخلايا السرطانية، إلى جانب دور النحاس في مرونة المفاصل.



كما تحتوي هذه البذور على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي تركيبة رائعة لبناء عظام قوية.



وتتضمن التركيبة الغذائية لبذور عباد الشمس مادة التربتوفان، والتي تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وتجعلها وجبة خفيفة رائعة في وقت متأخر من الليل لأي شخص يصعب عليه النوم.



ومن فوائد تناول بذور عباد الشمس بانتظام أنها تعزّز الذاكرة. كما تعمل مادة الكولين التي تحتويها البذور على تخفيف وتيرة الإصابة بالصداع.

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