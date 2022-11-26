مادة غذائية تساهم في سد الشهية المفرطة للطعام

الوكيل الإخباري-إن كنت ممن يكثرون من تناول الوجبات الخفيفة طوال اليوم وكنت تسعى لإنقاص بعض الوزن فقد حان الوقت لاستبدال هذه الوجبات باللوز.



بينت دراسة جديدة أجريت في جامعة جنوب أستراليا ونشرت في "The European Journal of Nutrition" أن تناول حفنة من اللوز قد يساهم في تقليل كمية السعرات الحرارية المستهلكة.



بحسب أحد الباحثين الرئيسين في هذه الدراسة فإن معدلات السمنة المتزايدة تشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة، وقد يكون مفتاح الحل لهذه المشكلة هو التحكم بالشهية من خلال تحفيز استجابة هرمونية أفضل، ولهذا درسوا تأثير تناول اللوز على الشهية.



وجد الباحثون من مركز البحوث في جامعة جنوب أستراليا تغيراً في الهرمونات التي تنظم الشهية عند الأشخاص الذين تناولوا (30- 50) غراماً من اللوز، وقد ساهم ذلك في تقليل عدد السعرات الحرارية المتناولة 300 كيلوجول، أي ما يعادل 71 سعرة حرارية.



يعزي باحثو الدراسة هذا التأثير إلى احتواء اللوز على الألياف، والبروتين، والأحماض الدهنية غير المشبعة.



قد يعتبر البعض كمية السعرات الحرارية التي قلت جراء تناول اللوز قليلة، ولكن قد يكون لذلك تأثير إيجابي على الصحة على المدى الطويل، فأي تغير إيجابي في نمط الحياة كاستبدال وجبة خفيفة مليئة بالكربوهيدرات البسيطة أو الدهون الضارة باللوز، سيساهم بالتأكيد في تحسين صحة الشخص.



الطبي

اضافة اعلان