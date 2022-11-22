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الثلاثاء، 22-11-2022 04:58 م

دراسة: اللوز يقلص الشهية

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة إن وجة خفيفة من اللوز بين 30 و50 غراماً تساعد على تقليل مدخلات الجسم اليومية بحوالي 300 سعرة حلرارية، لتفاعل اللوز مع هرمونات البنكرياس.

وأجريت الدراسة في جامعة ساوث أستراليا، ونُشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، وأظهرت أن الذين تناولوا اللوز وجبة خفيفة، تغيرت هرموناتهم المنظمة للشهية.

وقالت النتائج إن المشاركين في الدراسة كانت لديهم استجابات أعلى من الغلوكاغون بـ 39%، ما يرسل إشارات الشبع إلى الدماغ، كما زادت استجابات الببتيد في البنكرياس، ما يعمل على إبطاء الهضم، ويقلل تناول الطعام.

ويمتاز اللوز بأنه غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية، ويمكن الاعتماد عليه في ضبط الوزن على المدى الطويل.

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