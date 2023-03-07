ماذا يحدث للجسم عند تناول ملتي فيتامين يوميًا؟

الوكيل الإخباري- ملتي فيتامين Multivitamin عبارة عن مكمل غذائي، يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، يحرص بعض الأشخاص على تناوله يوميًا، للحفاظ على صحة الجسم.



بحسب موقع "WebMD"، يقدم ملتي فيتامين للصحة العامة فوائد مذهلة، وتشمل:



1- تقوية العظام

يلعب ملتي فيتامين دورًا كبيرًا في تقوية العظام وحمايتها من الكسور وتقليل خطر إصابتها بالهشاشة، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د والكالسيوم.

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2- تعزيز صحة العين

تساعد الفيتامينات المتعددة على تعزيز صحة العين وتقوية حاسة الإبصار، نظرًا لمحتواها الجيد من البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، الذي يساهم أيضًا في تحسين صحة القلب والرئتين والكلى.



3- حماية الجنين من العيوب الخلقية

يمثل ملتي فيتامين أهمية كبيرة لصحة النساء أثناء الحمل، لاحتوائه على حمض الفوليك، الذي يجنِّب الحامل الإجهاض والولادة المبكرة، فضلًا عن الحماية التي يوفرها للجنين ضد الإصابة بالعيوب الخلقية.



4- رفع المناعة

يصبح الجسم أقل عرضة لخطر العدوى عند تناول ملتي فيتامين يوميًا، لاحتوائه على عناصر غذائية تساعد على تقوية الجهاز المناعي، مثل فيتامين سي وفيتامين د وفيتامين هـ.



5- الحفاظ على صحة البشرة

لملتي فيتامين فوائد تجميلية، حيث يساهم في الحفاظ على نضارة ونعومة وشباب البشرة، لأن فيتامين سي المتوفر به يحفز الجسم على إنتاج المزيد من الكولاجين، كما يقلل من تأثير الإجهاد التأكسدي على الجلد، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.



فئات أكثر حاجة لتناول ملتي فيتامين

ملتي فيتامين مفيد للجميع، ولكن هناك فئات أكثر حاجة للحصول عليه، وهي:

- الأشخاص الذين بلغوا سن الخمسين.



- مرضى التهاب القولون التقرحي.



- مرضى التليف الكيسي.



- الأشخاص الذين خضعوا لجراحة المجازة المعدية.



- الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر سلبًا على امتصاص الجسم للفيتامينات والمعادن.



يمكن تناول ملتي فيتامين صباحًا أو مساءً حسب الرغبة، بشرط الحصول عليه مع الطعام، لضمان امتصاص الجسم له على أكمل وجه.



هل ملتي فيتامين له أضرار؟

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر ، إن ملتي فيتامين سلاح ذو حدين، مؤكدًا أن تأثيره على الجسم يتوقف على طريقة تناول الشخص له.



وأضاف حتة أن ملتي فيتامين يساعد على تعويض الفيتامينات والمعادن التي يفقدتها الجسم، ولكن يراعى مراجعة الطبيب قبل تناوله، لتحديد الجرعة المناسب منه، بناءً على معدلات النقص، التي يتم اكتشافها عبر التحليل.



وأصى استشاري الصحة العامة بالالتزام بجرعة ملتي فيتامين الموصوفة من قبل الطبيب، لأن الإفراط فيه يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الكلى والكبد.



الكونسلتو الطبي

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