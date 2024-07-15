ما أسباب الصداع على جانب واحد من الرأس؟

الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية للصداع والصداع النصفي إن الصداع على جانب واحد من الرأس له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

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عنقودي أم نصفي؟

وأوضحت الجمعية أن الصداع على جانب واحد من الرأس قد يرجع إلى ما يعرف بالصداع "العنقودي"، والذي يظهر على شكل ألم "طاعن" خلف العين أو الجبهة أو الصدغ. وقد يكمن سببه في الإصابة بالصداع النصفي، والذي يظهر في صورة ألم "نابض"، ويحدث على شكل نوبات متكررة ويمكن أن يستمر لساعات. كما يمكن أن يرجع إلى مشاكل الفك أو الفقرات العنقية.



نزيف دماغي

وأوضحت الجمعية أن الصداع على جانب واحد من الرأس قد ينذر أيضًا بالإصابة بمرض خطير مثل النزيف الدماغي، لا سيما إذا حدث بعد تعرض الرأس لاصطدام أو بعد السقوط على الرأس، كما أنه قد يشير إلى وجود ورم في المخ. ويمكن تشخيص هذه الأمراض الخطيرة بواسطة تقنيات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب.



سبل العلاج

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن علاج الصداع الحاد على جانب واحد بواسطة مسكنات الألم. كما أن بعض طرق العلاج البديلة مثل الوخز بالإبر أو العلاج بالأكسجين تسهم في تخفيف الألم وتحسين نوعية حياة المرضى. ويشمل علاج النزيف الدماغي القسطرة لتصريف سائل الدماغ الاحتقاني وإزالة التجمع الدموي جراحيًا، بالإضافة إلى الأدوية، على سبيل المثال لعلاج الألم والتشنجات وتورم الدماغ. أما علاج ورم الدماغ فيشمل العلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والجراحة لاستئصال الورم.

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