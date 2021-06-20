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الأحد، 20-06-2021 03:33 م

ما أهمية تجفيف اليدين بعد غسلهما؟

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الوكيل الإخباري - تعمل الأيدي المبتلة على نشر الجراثيم بسهولة أكثر من الأيدي الجافة. لذا، من الضروري تجفيف اليدين جيداً بعد غسلهما، وقد يفضل البعض استخدام المناشف الورقية، ويفضل البعض الآخر مجففات الأيدي بالهواء. 

ويوجد نوعان من مجففات الأيدي بالهواء في دورات المياه العمومية:
- مجففات الهواء النفاثة التي تعمل على ضخ الهواء بقوة، وتستخدم هواء بدرجة حرارة الغرفة.
- مجففات الهواء الدافئ التي تضخ الهواء بسرعة أبطأ، وتعمل على تسخين الهواء قبل ضخه.

ويعمل كلا النوعين عن طريق سحب هواء الغرفة وتركيز تدفقه، وتكون هذه المجففات فعالة في تجفيف الأيدي، وعادة ما تستخدم موارد طبيعية أقل من المناشف الورقية، إلا أن بعض الدراسات الأخيرة أظهرت أن ضخ الهواء في هذه المناشف الهوائية ينشر الجراثيم في الحمامات أكثر بكثير من المناشف الورقية.

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المصدر - صحتك 

 

 

 




 

 


 

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