السبت 06-05-2023
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
المرأة
مؤتمر يشخص تحديات التعليم العالي وسبل معالجتها
طوقان: الطاقة النووية خيار استراتيجي
ارتفاع أسعار معظم أنواع الدخان في الأردن
الشواربة: أكثر من 2.5 مليار دينار قيمة الأراضي التي تملكها أمانة عمان
أخبار الشركات
أخبار الشركات
برنامج One UI 5 الجديد يقدم لمحة على ساعات Galaxy القادمة لنوم وصحة أفضل
كريم الأردن توقع اتفاقية مع أتوهب
النشمي والهيئة السعودية للسياحة يوقعان اتفاقية تعاون
"الكاش ما بزعّلكاش" إطلاق حملة جوائز حسابات توفير بنك الإسكان لعام 2023
كورونا
كورونا
"كوفيد-19".. السبب الرابع الرئيسي للوفيات في أمريكا عام 2022
الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية
البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للوافدين تنتهي في 11 مايو