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الأحد، 13-11-2022 05:00 م

ما سبب ظهور البقع الحمراء على الجسم؟

ما_هو_سبب_ظهور_بقع_حمراء_على_الجسم


الوكيل الإخباري-أعلنت الدكتورة أولغا أندريانوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن ظهور البقع الحمراء على الجسم قد يشير إلى الحساسية أو إلى الإجهاد.

وتقول في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "يمكن أن تظهر البقع الحمراء كرد فعل تحسسي على أنواع مختلفة من المواد المسببة للحساسية، من بينها الحساسية تجاه الطعام، أو الحساسية من لدغات الحشرات، أو من الحيوانات الأليفة، أو من الغبار، أو من الإزهار، أو من مسحوق الغسيل، أو نتيجة مرض معدٍ".

ووفقًا لها ، يمكن لتحديد سبب ظهور البقع الحمراء أجراء تحاليل مخبرية، ومن ثم اعتمادا على نتائجها وصف العلاج اللازم.

وتقول: "يكفي في بعض الحالات إزالة مسبب الحساسية، لتختفي البقع الحمراء تلقائيا. ولكن في حالات أخرى يجب استخدام الأدوية لإزالتها بسرعة".

وتشير الخبيرة، إلى أن البقع الحمراء يمكن أن تظهر بعد استخدام مستحضرات التجميل، أو بعد إجراءات تجميل مختلفة.

وتقول: "يمكن أن تسبب الإجراءات التجميلية المؤلمة رد فعل تحسسيا، ومن بينها: التقشير الكيميائي، والتطهير الميكانيكي واستخدام المرضى في المنزل للمقشرات وغيرها من الأدوات المستخدمة في التجميل أو مستحضرات التجميل كالمراهم والكريمات وغيرها، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد وتسبب، إن لم يكن رد فعل تحسسيا، بقعا حمراء. في هذه الحالة ، من الضروري إزالة هذه المستحضرات من الجلد، واستخدام أدوية مضادة للحساسية".

وتضيف، يمكن ان تظهر البقع الحمراء عند الإصابة بأمراض جلدية مثل العد الوردي أو حب الشباب الوردي (Rosacea)‏، وكذلك بسبب الإجهاد.

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روسيا اليوم

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