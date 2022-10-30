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الأحد، 30-10-2022 02:17 م

8 علامات قد تدلّ على الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية..ما هي؟

أعراض_سرطان_الغدد_اللمفاوية


الوكيل الإخباري-تؤدي الغدد اللمفاوية دورًا حيويًا في قدرة الجسم على محاربة الفيروسات والبكتيريا وغيرها من الأمراض.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك حوالي 600 عُقدة لمفاوية تقع غالبيتها في مناطق الرأس، والعنق، والإبط، والفخذ.

ولكن، هناك بعض الأعراض التي يجب الحذر منها لأنها قد تدل على الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية.

وإليكم القائمة التي نشرتها وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".
السعال
انقطاع النفس
الحمى
التعرق الليلي
تورم في العقد اللمفاوية الموجودة في الرقبة، والإبطين، وبين الفخذين
خسارة الوزن
تعب وإرهاق
آلام في المعدة

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الأسباب
وتُعتبر أسباب الإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية غير واضحة، لكن هناك بعض العوامل التي قد تزيد من فرصة حدوث المرض، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية.


ما أبرزها؟
الوراثة
أمراض المناعة
الإصابة بالعدوى الفيروسية (نقص المناعة البشرية والتهاب الكبدي سي)
الإصابة بالبكتيريا
التعرض للمواد الكيمائية، كالمبيدات، والأسمدة، والمذيبات
التشخيص
ويلقي الطبيب نظرة على التاريخ الطبي للمريض ويقوم بفحص سريري، حيث يسأله عن الأعراض التي يعاني منها، ويتحقق من حجم الورم، والحرارة، والطراوة، والملمس، وموقع التضخم، وغيرها.


العلاج
ويعتمد العلاج على نوع السرطان، ومدى سرعة تكاثره، ومرحلة التشخيص. ومن المهم تحديد عمر المريض وحالته الصحية، وقد يكون العلاج بالأشعة، أو الجراحة، أو العلاج الكيميائي.


الوقاية
وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن أفضل وسيلة للوقاية تتمثل بزيادة الوعي الصحي حول المرض، والذي يساعد على تشخيص الحالة مبكرًا، ومن ثم العلاج، ومحاولة الابتعاد عن مسببات هذا النوع من السرطان، مثل تجنب التعرض للمواد الكيميائية، وغيرها.

سي ان ان

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