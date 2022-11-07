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الإثنين، 07-11-2022 01:02 م

خبيرة تغذية تكشف عن خطر الملح الزائد في الطعام

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الوكيل الإخباري-كشفت خبيرة التغذية الروسية، أنتونينا ستارودوبوفا، أن الملح الزائد في الطعام يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، ولا يجب استهلاك أكثر من خمسة غرامات منه يوميا.

وحذرت الطبيبة من أن الملح الزائد يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض. وأوضحت أن "الملح يحتوي على الصوديوم الذي يؤدي استهلاكه الزائد إلى احتباس السوائل في الجسم ، ويصاحب ذلك زيادة في ضغط الدم وزيادة الحمل على الكلى".

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ونصحت ستارودوبوفا، بالاهتمام بالملح الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، كقاعدة عامة، مكشوف على العبوة بها علامة على شكل قلب.
وحذرت ستارودوبوفا من أن "حتى مثل هذا الملح لا ينبغي إساءة استخدامه".
بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي إدخال الملح المعالج باليود في قائمة الاستهلاك، مما يعوض عن نقص هذا العنصر في الجسم.


وفي وقت سابق، نصح الطبيب ألكسندر مياسنيكوف مرضى ارتفاع ضغط الدم بالحد من كمية السكر والملح في النظام الغذائي.


وأوضح الطبيب: "على المدى الطويل، يأكل السكر الأوعية الدموية ويضيق أوعية الكلى ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم".

 

روسيا اليوم

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