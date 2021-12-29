الوكيل الإخباري - ما هي أضرار نقص هرمون الغدة الدرقية، والمعروف أن الغدة الدرقية هي واحدة من أهم الغدد الموجودة داخل الجسم ولها وظائف حيوية عديدة.



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وتعد الغدة الدرقية من الغدد الصماء، تأتي ضمن جهاز يتكون من مجموعة من الغدد المسؤولة عن إفراز الهرمونات التي لها دور كبير في عمليات النمو، والتكاثر، وعمليات الأيض وتساهم هذه الهرمونات في عملية التنفس وتنظيم وظائف الجهاز العضلي.





يؤثر الإختلال الحاصل في الغدة الدرقية على تنظيم عمل الجسم بصورة عامة، ويحصل هذا الأمر بكثرة عند النساء.





الشعور الدائم بالبرد خاصة في اليدين والقدمين.



جفاف الجلد.

عدم التعرق.

زيادة أو نقصان الوزن غير المبرر.

تورم الرقبة مكان الغدة الدرقية.

تكسر الأظافر.

تراجع القدرة على التركيز وضعف الذاكرة.

تساقط الشعر بكميات كبيرة.

الإمساك المزمن والشعور بالإمتلاء بسرعة دون تناول الطعام.

الحزن الدائم والإكتئاب والبكاء دون أي سبب.

تورم الأطراف والشعور بضيق التنفس بسبب بطء ضربات القلب.

ظهور بحة في الصوت ويميل الصوت ليكون سميكاً أو خشناً.

ضعف في السمع والعضلات.

إختلال التوازن العام للجسم والإرهاق والخمول وتقلبات المزاج.

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