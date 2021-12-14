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الثلاثاء، 14-12-2021 04:16 م

مواد غذائية مثالية للغدة الدرقية

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الوكيل الاخباري - كشفت الدكتورة إيرينا ريل، خبيرة التغذية الروسية، المواد الغذائية التي تساعد على عمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية.

وتشير الخبيرة، إلى أن هذه المواد غنية بعنصر اليود الضروري لعمل الغدة الدرقية.

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وتقول، "من أجل أن تعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية يجب تناول المواد الغذائية المحتوية على نسبة جيدة من عنصر اليود، مثل الأعشاب البحرية والمأكولات البحرية والأسماك البحرية وثمار الفيجوة والكاكي والجوز".

 



ثمار الفيجوة


وتضيف، "من أجل أن تعمل الغدة الدرقية بصورة طبيعية وتفرز الهرمونات من الضروري حصولها على حمض التيروزين الأميني الموجود في الأفوكادو والكيوي والتين والمشمش والموز. كما أن السيلينيوم ضروري لإنتاج هرمونات T3 و T4 وهذا العنصر موجود بنسبة عالية في الجوز البرازيلي".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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