الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

الحواتمة يؤكد على التنسيق والتكامل لتلمس احتياجات المواطن وخدمته

ايعاز من مدير الامن العام بشأن امتحانات الثانوية العامة التكميلية

إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لبعض التخصصات الجامعية

العجارمة يؤكد ثقة الوزارة بخبرة واحترافية المعلمين في إدارة امتحان الثانوية العامة

توقيف طبيب يعمل في وزارة الصحة لممارسته عمله وهو مصاب بكورونا

43 وفاة و2239 إصابة جديدة بكورونا اليوم

الكيلاني لـ الوكيل: أكثر من 100 مليون دينار ديون على الحكومة لموردي الأدوية والمستودعات

لبنان: نقيب أصحاب الأفران يعلن عن توقف إنتاج الخبز مطلع العام

الاردن يشارك في اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء التنمية العرب

البلبيسي لـ الوكيل : هذه الأعراض التي ظهرت على المصابين بأوميكرون في الأردن

الخميس، 23-12-2021 03:34 م

الفرق بين الغدة الدرقية والجار درقية

سرطان-الغدة-الدرقية-الحليمي-الأسباب-والأعراض


الوكيل الإخباري - ما الفرق بين الغدة الدرقية والجار درقية، كل منه الغديتين هما غدد صماء، وتتواجدان في منتصف الرقبة، ولكل من الغدتين وظائف مختلفة وأنواع من الهرمونات التي تفرزها، وهما من أهم الغدد في الجسم، وفي التالي نتعرف على وظيفة كل منهما حسبما جاءت في موقع "ويب طب".

اضافة اعلان

الغدة الدرقية:

1 - تفرز الغدة الدرقية عدد من الهرمونات منها هرمون الثيروكسين الذي يتحكم في عمليات الأيض في الجسم، سواء في كمية الطاقة التي تستهلكها الخلايا من الطعام المدخل إليها أو توازن معدل الأيض الأساسي، والذي يعبر عن استهلاك الجسم للطاقة في وضع الراحة.

2 - للغدة الدرقية تأثير على القلب من حيث التحكم بقوة وسرعة نبضات القلب.
3 - الغدة الدرقية لها دور في ضبط مستويات ضغط الدم ومنه ارتفاعه.
4 - يمكن أن تؤثر الغدة الدرقية على مستويات الكولسترول في الجسم.

5 - هرمونات الغدة الدرقية تؤثر على مقدار تمدد الأوعية الدموية، وبذلك يمكن أن تتحكم في مقدار الحرارة التي تخرج من الجسم.
6 - هرمون الكلستونين الذي تفرزه الغدة الدرقية في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.
7 - الغدة الدرقية لها دور مهم في  نمو الأطفال، واكتمال نمو الدماغ.

 

الغدة الجار درقية:
1 - الغدة الجار الدرقية تفرز بالباراثورمون وإفرازه في مجرى الدم بالاستجابة لأي انخفاض طفيف يحدث في مستوى كالسيوم، لذلك تساعد الغدة الجار درقية في بناء ونمو العظام بشكل سليم من خلال التحكم بمستوى الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم في الدم.

2 - هرمون الباراثورمون له دور فعال في المساعدة على تحويل فيتامين د غير الفعال إلى الشكل الفعال المسمى الكالسيتريول.

3 - هرمون الباراثورمون يقلل من طرح الكالسيوم في البول ويعيده إلى مجرى الدم.

4 - هرمون الباراثورمون يقوم بسحب الكالسيوم والفسفور المخزون في العظام وإرسالهما إلى مجرى الدم في حال حدوث انخفاض مستوياتهم في الدم.

 

المصدر - هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
رئيسية ماهي اسباب انسداد الوريد البابي

ماهي أسباب انسداد الوريد البابي

اهم النصائح لمرضى القلب في فصل الشتاء-رئيسية واولى

أهم النصائح لمرضى القلب في فصل الشتاء

فوائد الخردل للعظام والمفاصل وكيفية استخدامه

فوائد الخردل للعظام والمفاصل

resized_التهاب الجلد العصبي يسبب حكة وخشونة

أسباب التهاب الجلد العصبي

abd69f43-c0dd-4fe6-b932-af740745f093

تحذير من مشروبات الشتاء!

5659bda3-ae76-46c0-bfe9-8e6209aca52e

حيلة ذكية تثنيك عن تناول طعام غير صحي.. خلال 30 ثانية فقط !

أخبار متعلقة
HDMoms hypothyroidismchildrencrop

مواد غذائية مثالية للغدة الدرقية

الغدة-الدرقية

أطعمة ممنوعة لمرضى الغدة الدرقية