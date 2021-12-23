الوكيل الإخباري - ما الفرق بين الغدة الدرقية والجار درقية، كل منه الغديتين هما غدد صماء، وتتواجدان في منتصف الرقبة، ولكل من الغدتين وظائف مختلفة وأنواع من الهرمونات التي تفرزها، وهما من أهم الغدد في الجسم، وفي التالي نتعرف على وظيفة كل منهما حسبما جاءت في موقع "ويب طب".





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الغدة الدرقية:



1 - تفرز الغدة الدرقية عدد من الهرمونات منها هرمون الثيروكسين الذي يتحكم في عمليات الأيض في الجسم، سواء في كمية الطاقة التي تستهلكها الخلايا من الطعام المدخل إليها أو توازن معدل الأيض الأساسي، والذي يعبر عن استهلاك الجسم للطاقة في وضع الراحة.

2 - للغدة الدرقية تأثير على القلب من حيث التحكم بقوة وسرعة نبضات القلب.

3 - الغدة الدرقية لها دور في ضبط مستويات ضغط الدم ومنه ارتفاعه.

4 - يمكن أن تؤثر الغدة الدرقية على مستويات الكولسترول في الجسم.

5 - هرمونات الغدة الدرقية تؤثر على مقدار تمدد الأوعية الدموية، وبذلك يمكن أن تتحكم في مقدار الحرارة التي تخرج من الجسم.

6 - هرمون الكلستونين الذي تفرزه الغدة الدرقية في تنظيم مستويات الكالسيوم في الدم.

7 - الغدة الدرقية لها دور مهم في نمو الأطفال، واكتمال نمو الدماغ.

الغدة الجار درقية:

1 - الغدة الجار الدرقية تفرز بالباراثورمون وإفرازه في مجرى الدم بالاستجابة لأي انخفاض طفيف يحدث في مستوى كالسيوم، لذلك تساعد الغدة الجار درقية في بناء ونمو العظام بشكل سليم من خلال التحكم بمستوى الكالسيوم، والفسفور، والمغنيسيوم في الدم.



2 - هرمون الباراثورمون له دور فعال في المساعدة على تحويل فيتامين د غير الفعال إلى الشكل الفعال المسمى الكالسيتريول.



3 - هرمون الباراثورمون يقلل من طرح الكالسيوم في البول ويعيده إلى مجرى الدم.



4 - هرمون الباراثورمون يقوم بسحب الكالسيوم والفسفور المخزون في العظام وإرسالهما إلى مجرى الدم في حال حدوث انخفاض مستوياتهم في الدم.

المصدر - هي