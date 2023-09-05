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الثلاثاء، 05-09-2023 02:42 م

ما هي أفضل أنواع العصائر للحامل؟

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الوكيل الإخباري - تناول كمية كافية من السوائل أمر هام بشكل خاص أثناء الحمل، ومن الحكمة اختيار المشروبات التي تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية للأم والطفل الذي ينمو.

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ويمكن أن تساهم كمية معتدلة من النوع المناسب من العصير في إضافة فيتامينات ومعادن إضافية إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل.


لكن، وفق "ليفينغ سترونغ"، إذا لم يكن العصير مصنوعاً في المنزل، ينبغي على الحامل شرب العصير المبستر، نتيجة ضعف الجهاز المناعي خلال هذه الفترة.


كذلك يجب اختيار العصائر المصنوعة 100% من الفاكهة، مع الحذر من كوكتيلات العصائر لاحتوائها على كثير من السكريات المضافة، التي تساهم في زيادة الوزن غير الضرورية.


ويُنصح بقراءة البيانات الغذائية للعصير، وتفضيل الأنواع التي تحتوي على كالسيوم مضاف وأعلى نسبة من الألياف.


من ناحية أخرى، توفر العصائر الطبيعية المنزلية كمية أكبر من الألياف، مع ضرورة التأكد من غسل الفاكهة والخضروات المستخدمة جيداً، لضعف مناعة الحامل.


وبشكل عام، يعتبر عصير البرتقال من بين أفضل العصائر، يليه الجريب فروت الذي يوفر نفس الكمية من فيتامين "سي" والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والفولات، مع سكريات أقل.


ويوفر عصير الخوخ (البرقوق) الحديد. وتشمل القائمة: الجزر، والشمام، و التفاح.


بينما ينبغي تجنّب عصير الأناناس أو أي إضافات من فاكهة البابايا لاحتواء كل منهما على إنزيمات تنشط الانقباضات.


وإذا كنتِ مصابة بسكري الحمل أو يوجد مخاطر للإصابة، فمن الهام بشكل خاص شرب العصائر باعتدال، فكل كوب من العصير يحتوي على أكثر من 100 سعرة حرارية.

 

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