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الثلاثاء، 15-06-2021 10:17 ص

ما هي الفيتامينات التي تحصن الجسم ضد الالتهابات المزمنة !

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الوكيل الإخباري _ يساعد تناول بعض الفيتامينات يومياً بشكل فعال في تقليل الالتهابات الحادة والمزمنة، فضلاً عن تحسين الصحة العامة ومنح مناعة مستمرة عند الحرص على تواجدها الدائم، وهذه الفيتامينات بحسب خبراء الصحة هي:

-“أوميغا 3” زيت -السمك
تشتهر زيوت السمك بأنها دورًا رئيسيًا في مكافحة الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل.

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-مركب “الكركمين”
والكركمين هو مركب مستخلص من الكركم، يعرف بآثاره القوية المضادة للالتهابات وخصائصه المضادة للأكسدة.

 

-فيتامين “أ”
أما “فيتامين (أ) له دور في الوظيفة المناعية والتواصل الخلوي، وهو مضاد للأكسدة يمكنه عكس الضرر الخلوي الناتج عن الإجهاد التأكسدي”.

 

-فيتامين “سي”
فيما يتميز فيتامين سي بخصائصه المعززة للمناعة، كما تعمل مضادات الأكسدة القوية على تحييد الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا والالتهابات ، مما يجعل فيتامين “سي” مثاليا للصحة العامة.

 

-فيتامين “د”
كما يساعد فيتامين “د” على تنظيم إنتاج البروتينات الالتهابية في الجسم، ويحصل الجسم عليه من خلال الأطعمة المدعمة به والتعرض لأشعة الشمس.

 

-فيتامين “هـ”
وفيتامين “هـ” هو فيتامين آخر غني بمضادات الأكسدة. مثل فيتامين “أ”، ويمنع فيتامين “هـ”،  البروتينات الالتهابية ويمنع الجهاز المناعي من المبالغة في رد الفعل المضادة والتسبب في الاستجابة الالتهابية القاسية.

 

-الزنجبيل
فيما يستخدم الزنجبيل منذ فترة طويلة في الطب البديل والحديث على حد سواء ، لعلاج كل شيء تقريبا من الغثيان إلى التهاب المفاصل.

 

-مركب “الكابسيسين”
والكابسيسين هو مركب موجود في الفلفل الحار، وتمنح بهارات الفلفل نكهته الحارة، يتميز بخصائصه في تخفيف الآلام وخاصة المفاصل.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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